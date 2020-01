CC denuncia doble lenguaje de Benjamín Perdomo respecto a la App de los CACT premiada en Fitur

Coalición Canaria (CC) asegura que Benjamín Perdomo ha vuelto a quedar en ridículo y a demostrar que no está capacitado para asumir la responsabilidad que conlleva ser el consejero delegado de la principal empresa pública de la isla que gestiona los Centros de Arte, Cultura y Turismo.

La última metedura de pata, una más, apunta Coalición Canaria, de este “insensato comisario político”, ha quedado patente esta semana durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2020) tras conocerse que “Taro”, el guía virtual de los CACT, que Perdomo tanto criticó y ridiculizó, ha sido considerado el mejor guía de Destino Turístico de la 2ª edición de ‘The Chatbots Tourism Awards 2020’.

Para los nacionalistas, ésta es la prueba del poco rigor que tiene Perdomo en todo cuanto dice. “No es capaz de ver el trabajo bien hecho, el pionero, el innovador… Pusimos en marcha esta tecnología cognitiva en octubre de 2015 y ya en aquel entonces recibió el premio del diario Expansión a una de las 50 ideas innovadoras de España del año 2015”.

“Alguien que se permite acusar a la anterior dirección de falsear las cuentas de los CACT para inflar los resultados por incorporar obligaciones contables, que además no afectan a los resultados, como son los ingresos y los gastos del FDCAN, sólo puede ser un insensato comisario político sin escrúpulos y sin nivel, que no puede estar al frente de la principal empresa pública de la isla y el motor de nuestra industria turística”, subraya Coalición Canaria. Afirma además CC que, más delito que él tiene la presidenta del Cabildo, Mª Dolores Corujo, que fue quien lo puso al frente de la principal empresa pública de la isla “y motor de nuestra industria turística”.

Taro se sirve de la inteligencia artificial para convertirse en el mejor asistente del turista antes y durante su estancia en Lanzarote. Disponible en la App CACT Lanzarote, en versiones para iOS y Android, y en facebook messenger a través del perfil oficial CACT Lanzarote, la guía virtual de los Centros interactúa con el visitante para conocer su perfil, sus gustos, tendencias e inquietudes previo al viaje, y le brinda información actualizada y las mejores opciones posibles para crear la mejor experiencia “individualizada” posible en el destino.

Los nacionalistas afirman que sin embargo, Benjamín Perdomo, hoy consejero delegado de los CACT, "se permitió el lujo de afirmar que era una aplicación incompetente (según sus propias palabras) en la que el anterior gobierno había despilfarrado 30.000 euros". (http://canarias.ciudadanos-cs.org/2017/05/18/ciudadanos-critica-el-despilfarro-de-30-000-euros-en-la-aplicacion-movil-watson-por-parte-de-los-cact-de-lanzarote/)

“Aún no sabemos cómo no se le cae la cara de vergüenza, cómo ha sido capaz de acusar de despilfarro e incompetencia al anterior grupo de gobierno y ahora sumarse a una foto sonriendo y orgulloso por haber recibido el premio a un proyecto que hoy califica de maravilla, aduciendo el ridículo pretexto de que ahora la desarrollan los trabajadores de los CACT y antes una empresa externa, cuando la realidad es que siempre fueron los trabajadores quienes han desarrollado la APP que efectivamente, y como todas, se contrató a una empresa externa”, subrayan los nacionalistas.