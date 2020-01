El ayuntamiento de Algete vuelve a licitar la construcción de las gradas del campo sur

La Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de Algete ha resuelto de mutuo acuerdo el contrato de construcción de las gradas del campo sur del Polideportivo Municipal ‘Duque de Algete’. Unas obras que conllevan las gradas y el vestuario del campo de fútbol.

El consistorio toma esta decisión para evitar por más tiempo la paralización de las obras ante los problemas del contratista. Por otro lado, se revisarán algunos aspectos económicos del mismo teniendo en cuenta la solicitud de una subvención que puede abaratar, si es concedida, el coste de la construcción. Además, se reorientará el alcance de la obra y se eliminarán las condiciones limitativas del pliego anterior.

Teniendo en cuenta las necesidades de la concejalía de Deportes, se barajará la posibilidad de relacionar el proyecto con el cerramiento de la pista polivalente del polideportivo.

La obra inicial

La obra fue sacada a concurso público con un proyecto técnico que debía ejecutarse mediante un sistema constructivo muy concreto y por ello se exigía a las empresas solicitantes un compromiso que justificara su solvencia técnica para cumplir con el sistema.

Así, la mesa de contratación adjudicó el contrato a la única empresa presentada: La Fábrica de Espacios, S.L. En la que, tras varias reuniones, la empresa atrasó los plazos previstos y no presentó un Plan de Seguridad necesario para poder empezar las obras.

Después de varios cambios y desacuerdos entre los servicios técnicos municipales, la empresa y el Servicio Municipal de Contratación, y dado que el ayuntamiento de Algete no había suscrito el acta de replanteo por no poder admitir dichos cambios, se entendió, tras 5 meses de retraso, que la empresa constructora no era capaz de desarrollar los trabajos según el contrato suscrito, que finalmente se resolvió a 13 de enero de 2020, de mutuo acuerdo y sin indemnizaciones.