Pepe Viyuela: "No creo que la política cultural vaya a ser sustancialmente diferente"

‘Esperando a Godot’, de Samuel Beckett, es una joya y un clásico del teatro del siglo XX, plenamente actual en nuestros días, donde encontramos la ternura, el dolor, pero también la risa que nos ofrecen sus protagonistas, personajes desubicados, desamparados y sin brillo, en una sociedad en la que el valor de la persona se barema por el éxito. En ese contexto se desarrolla el personaje de Estragón que interpreta Pepe Viyuela, para quien la obra transmite un punto de esperanza, con el que se ha querido “subrayar la necesidad del otro. La persona que nos acompaña puede que no sea la mejor elección de nuestra vida, pero es la elección que hemos hecho y es la que nos permite seguir a flote. Estragón y Vladimir si estuvieran solos estarían mucho peor”, asegura el actor en una entrevista concedida a SER Madrid Sur.

La función que llega a Fuenlabrada, dirigida por Antonio Simón, lo hace alejada de los “territorios donde hasta ahora se había desarrollado, que eran territorios muy trágicos y oscuros”, según indica Viyuela. La intención del directora, afirma, ha sido explorar todo lo que tenga de comedia, porque Beckett tenía un gran sentido del humor, aunque puede ser que fuera muy negro”. Por eso, se han empeñado en “extraer esas perlas negras de humor” a través de esos momentos en los que realmente no ocurre nada, porque “es una espera permanente”.

Esperando a Godot y la pregunta eterna

La obra de Beckett, escrita poco después de la II Guerra Mundial sigue siendo vigente en nuestro días, entre otras cosas porque plantea la eterna pregunta que el hombre se lleva haciendo desde que es hombre. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Pero Viyuela reconoce que el hallazgo de Beckett “nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tiene que tener sentido todo, por qué no encontrarle sentido a la existencia tiene que acabar con la belleza que pueda tener existir?

Su reflexión apunta a cómo el ser humano se ha preocupado demasiado por dar sentido a lo que no lo tenga, “basamos todo en la razón, pero luego está el goce de estar vivo” y disfrutar de cosas pequeñas como leer un libro, una buena compañía, escuchar música…

Viyuela dice que la idea de la muerte le ayuda a vivir. “El pensar que me moriré y no sé cuándo, me hace atenuar dolores, perdonar más, sentir que hay cosas que no tienen tanta importancia realmente”.

Nueva política cultural, “es como esperar a Godot”

Preguntado sobre sus expectativas ante una posible nueva política cultural del gobierno de izquierdas, Pepe Viyuela, siempre claro en sus posicionamientos, tiene sus dudas. “Pues ojalá, es como esperar a Godot. No lo sé. Una cosa es lo que uno desee y otra lo que programáticamente sea posible llevar a cabo. Me alegro de la composición de este Gobierno mixto, ya era hora de que se produjera”.

Reconoce que le gustaría un giro cultural, pero sabe “que debe ser muy difícil” Y es que asegura no creer que “se puedan cambiar muchas cosas, por lo menos en cuatro años", y añade, "yo, no tengo demasiadas esperanzas en que la cosa vaya a ser sustancialmente muy diferente, que si gobernaran otros, lo dejo ahí entrecomillado, la cosa iba a ser mucho peor, también lo pienso”.

‘Esperando a Godot’ llega a Fuenlabrada con una propuesta que a nadie dejará indiferente este sábado a las 20 h en el teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada.