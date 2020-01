Brizuela: "Tengo ganas de volver, pero sin olvidar que es un partido y hay que ganarlo"

Darío Brizuela es el hombre de la previa del partido que enfrentará al Estudiantes y al Unicaja en el Wizink Center el domingo a las 18:30 h. El donostiarra visitará por primera vez a equipo donde se formó y militó hasta hace unos meses. "Hay que tomárselo como un partido más. Es importante para nosotros porque estamos en una dinámica muy buena y hay que intentar alargarla lo más posible porque aún nos estamos jugando cosas en Eurocup. En Liga Endesa tenemos que acumular victorias, y, en lo personal, estoy con ganas de volver a la que fue mi casa, ver a toda la gente con la que compartí un montón de tiempo, pero sin olvidar que es un partido y hay que ganarlo".

Brizuela tiene pasado estudiantil al igual que Suárez, Fernández o el técnico del Unicaja Luis Casimiro. En el equipo madrileño se encuentra Avramovic. "Lo que es diferente para mí es el prepartido, el viaje; va a ser raro ir a Madrid de visitante y ver a amigos en el equipo contrario. Eso va a ser lo extraño. Luego cuando empieza el partido va a ser un partido más, no me tengo que olvidar de jugar al baloncesto, que es mi trabajo. Al final durante los 40 minutos todo lo que ocurra entre las 4 líneas va a ser igual, no importa que sea en Madrid o en el campo que sea. Lo que va a ser diferente va a ser lo anterior a lo que es lo importante, el prepartido, ver a gente con la que has convivido 9 años, este tipo de cosas”.

En el partido de ida se impuso el Estudiantes en Málaga, y el equipo madrileño estrena técnico con la llegada de Javier Zamora. En el Unicaja siguen de baja Elegar y Ejim.