Lorenzo González se marcha agradecido

El Málaga hizo oficial la salida de Lorenzo González, que no pudo demostrar la proyección apuntada en la cantera del Manchester City, cuyo destino será el St Gallen de la liga suiza.

"El delantero, cuya vinculación contractual con el Club abarcaba esta temporada 19/20, firma por el FC St. Gallen 1879 de la Superliga de Suiza.

El joven atacante de origen canario se desvincula de la entidad blanquiazul y vuelve al país donde se formó en las filas del Servette FC y, además, es internacional asiduo en categorías inferiores. Su destino, el St. Gallen, tercer clasificado actualmente en la liga helvética.

Lorenzo González ha vestido en seis ocasiones este curso la elástica del Málaga CF, acumulando un total de 120 minutos de juego en LaLiga SmartBank.

El Málaga CF agradece a Lorenzo su trabajo y profesionalidad, deseándole mucha suerte en su nuevo destino futbolístico".

El jugador, por su parte, también publicó un texto para despedirse.

"Finaliza mi etapa en Málaga y no podía irme sin agradecer todo el apoyo que he recibido en estos últimos meses. Mi deseo siempre fue triunfar como malaguista, desde el primer día que vestí estos colores me sentí respaldado por la afición y por ello puedo afirmar que sois, sin duda, el mayor activo de este club.

Me marcho orgulloso de haber pertenecido a esta entidad y os deseo muchísima suerte para el resto de la temporada.

Espero que regreséis a Primera División en un futuro próximo, es donde debéis estar. Gracias por todo.

Lorenzo González".