Oficial: Hugo sale traspasado al Real Madrid

Hugo se va traspasado al Real Madrid CF. Así empezaba el cominicado del Málaga que confirmaba lo que había trascendido en los últimos días, el canterano abandonaba el club de La Rosaleda. El Málaga le planteó una renovación que el jugador no aceptó, y por este motivo no jugaba desde el pasado mes de septiembre. El Málaga lo anunció así.

"El atacante criado en La Academia abandona la disciplina del Málaga CF para incorporarse a las filas del club blanco.

Hugo Vallejo (Granada, 2000) llegó a las categorías inferiores del Club en el curso 2015/16. El polivalente extremo diestro, tras destacar en edad cadete y juvenil, tuvo presencia desde la campaña anterior 18/19 tanto en el Atlético Malagueño como en el primer equipo blanquiazul.

En estas dos temporadas ha acumulado en ambos conjuntos 8 partidos en LaLiga SmartBank, 14 en Segunda División B (1 gol) y otros 13 en Tercera División (1 gol), además de alcanzar la internacionalidad con la selección nacional Sub-19.

El Málaga Club de Fútbol se congratula del crecimiento de Hugo en el seno de su cantera y le desea mucha suerte en su futuro profesional".

El jugador, por su parte, también se despidió a través de una carta publicada en Instagram.

"Llega la hora de despedirme de la que ha sido mi casa estos últimos cinco años. Después de pensarlo todo con mi familia, creemos que es la mejor opción para mi futuro y para seguir creciendo como futbolista. Sólo puedo dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado y apoyado durante este tiempo. Me llevo personas que son familia para mí. También quiero agradecer a los entrenadores, fisios, delegados, etc. por haberme ayudado a mejorar tanto personal como futbolísticamente. También dar las gracias a la afición por todo el apoyo en las buenas y en las malas. Gracias Málaga".