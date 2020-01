Los arquitectos de Álava creen que el proyecto del auditorio "nace cojo"

Los Arquitectos alaveses del colegio Vasco Navarro creen que el proyecto del nuevo Auditorio de Vitoria no cuente con una caja escénica es una "oportunidad perdida" para que la ciudad cuente con un espacio para el teatro, la danza u la ópera, entre otras artes escénicas, a su juicio el proyecto "nace cojo" decía a la SER su presidente en Álava Ekain Jiménez.

Los arquitectos dicen en un comunicado que han hecho público este viernes, que "tiene seria dudas de si un proyecto de esta envergadura, destinado a servir de soporte cultural audiovisual, ha de prescindir de un elemento tan fundamental como es la caja escénica", que recuerda es "uno de los elementos troncales de este tipo de edificios".

Además estima que se debería respetar la resolución que se tomó en su día a favor del proyecto del auditorio del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, que estaba destinado a la parcela del Paseo de la Música.

El Coavn-Álava recuerda que Navarro ganó en 2002 con "proyecto brillante" el concurso internacional para esa ubicación, que finalmente no se llevó a cabo. Después se convocó se otro concurso para un Palacio de Congresos, Exposiciones y Artes Escénicas en la Plaza de Euskaltzaindia que ganó con un proyecto también "impecable" el arquitecto Mariano Bayón.

El colegio explica que ese palacio no se construyó "debido a la crisis" y que el gobierno municipal actual encargó a Bayón la redacción del nuevo proyecto del Auditorio en la ubicación inicialmente planteada.

Los arquitectos consideran también que ahora, "las necesidades, las condiciones del entorno y la realidad es bien distinta", asi que no terminan de comprender porque teniendo en cuenta el cambio de parcela, no se hayan continuado con los trabajos del primer arquitecto y mantienen que se debería respetar la solución tomada a favor del primer proyecto o que alternativamente se debe resolver la cuestión "con garantías para ambas partes", porque "no se puede encargar un proyecto sin un concurso previo".

El Colegio de Arquitectos reclama que los concursos públicos se gestionen de forma "escrupulosa",

Por otra parte tambien apuntan los arquitectos que es fundamental que el resto de los agentes relacionados con la música y las artes escénicas de Vitoria se "incorporen al debate".