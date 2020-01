Compromis denuncia la paralización del bipartito y reclama que se empiece con la tramitación de presupuestos

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, ha denunciado la paralización del gobierno bipartito y ha vuelto a reclamar que se empiece de una vez con la tramitación de los presupuestos municipales.

Desde Compromís insisten en que el alcalde de la ciudad se comprometió a aprobar los presupuestos antes de que acabara 2019 y sin embargo a finales de enero no saben nada de los presupuestos.

Natxo Bellido, portavoz de la formación declara que "no sabemos cuándo se va a convocar el pleno, pero es que ni tan solo el bipartito, Barcala y Sánchez, han iniciado el debate con la oposición, al menos con la oposición progresista, ¿igual es que lo tienen ya todo apañado con la extrema derecha?", ha remarcado Bellido.

Pero además, desde la coalición han criticado que el bipartito de PP y Ciudadanos no vayan a llevar nada a la parte resolutiva de la Junta de Gobierno del Pleno de enero, y que entre sus iniciativas no haya ninguna de propuestas constructivas y proyectos para la ciudad de Alicante. Según Bellido, "de cara al Pleno de la semana que viene el bipartito no lleva ninguna iniciativa, y solo lo quieren dedicar a llevar la crispación del debate de investidura al pleno del Ayuntamiento de Alicante".

Compromís denuncia así el "poco ritmo" y la "absoluta paralización" del gobierno del bipartito, al que considera contrario a las necesidades e intereses de los alicantinos y alicantinas.