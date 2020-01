Consuelo Ordóñez critica que el Gobierno haya renunciado a deslegitimar el terrorismo de ETA

Consuelo Ordóñez, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), ha recordado cómo vivía y cómo hacía política su hermano, Gregorio Ordóñez, y ha lamentado que una de las prioridades que este tenía, “el aislamiento de los violentos” –en referencia a EH Bildu–, no sea un objetivo del actual Gobierno.

Ordoñez ha intervenido esta mañana en un acto celebrado en el cementerio donostiarra de Polloe con motivo del 25º aniversario del asesinato a manos de ETA de Gregorio Ordóñez. El acto, organizado por el Ayuntamiento de Donostia, ha contado con la presencia del alcalde, Eneko Goia, y con representación de todos los partidos políticos a excepción de EH Bildu.

“Hoy debo decir que desde que dejaron las pistolas y las bombas, desde que organizaron el teatro de su disolución, el objetivo de la deslegitimación del terror se ha abandonado por completo, desde Madrid hasta en Navarra, desde gobiernos de izquierdas hasta de derechas”, ha lamentado Consuelo Ordóñez.

La presidenta de COVITE ha cargado contra los "herederos de ETA" haciendo referencia a una de las frases más célebres de su hermano: “'No hay diferencia entre ETA y HB, no hay diferencia entre quien ordena matar y quien ejecuta, estamos ante la misma porquería'”.

Ha añadido que “para aquellos que piensan que como ETA ya no mata, la democracia ha triunfado y ahora toca hacer política como si ETA nunca hubiera existido", está convencida que su hermano diría que, "mientras los que le mataron sigan teniendo soporte político y apoyo social, no están derrotados”.

Asimismo, ha denunciado que la situación política actual, en la que EH Bildu tiene cada vez más influencia, “es la consecuencia de un final de ETA negociado". "Estamos viendo cómo los mismos que durante décadas sometieron a los ciudadanos y la democracia, hoy hacen política con alfombra roja en las instituciones que siempre habían atacado”, ha opinado.

“Cuando oigo que el Estado de derecho ha derrotado a ETA y que no se ha pagado ningún precio político por su final, me indigno. Me indigna que se dé por bueno el final del terrorismo cuando perviven, en presente, los objetivos políticos por los cuales mataron”, ha criticado.

También ha remarcado a lo largo de su discurso que su hermano "siempre se opuso a la negociación con ETA" y que, sin embargo, en su opinión, a lo largo de estos 25 años desde que fue asesinado, “se ha negociado mucho con ETA”.