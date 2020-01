Un empate de valientes. El Tenerife salvó un valioso punto en el derbi canario contra Las Palmas, de donde sale fortalecido tras dejar su portal a cero (0-0) y reproducir el resultado de la primera vuelta. El cuadro de Rubén Baraja jugó con uno menos desde el minuto 23, cuando el árbitro determinó la muy controvertida roja directa a Carlos Ruiz. El representativo confirma su recuperación mientras la UD agrava sus dudas.

Antes de empezar, Baraja introdujo un par de sorpresas en la composición del once y optó por la mayor experiencia de Joselu y Nahuel Leiva en detrimento de los canteranos Jorge Padilla y Elliot, que comenzaron el partido en el banquillo. Mientras, en la UD estuvo muy condicionado Mel por las bajas de Mantovani y Aridai. Ausente Jonathan Viera (no hubo milagro chino), fueron Rubén Castro y Pedri las principales referencias ofensivas de Las Palmas.

Los compases iniciales ofrecieron una buena versión del Tenerife, que tuvo la opción más clara para el gol en un disparo de Dani Gómez, que perdonó a solas ante el portero Vallés.

No obstante, la acción que iba a marcar definitivamente la contienda se produjo en el ecuador de la primera mitad (23'), cuando Carlos Ruiz fue expulsado por una falta que no admitía dudas. El debate, sin embargo, es por la posición antirreglamentaria que el árbitro no vio. Y el VAR, tampoco.

Desde entonces se fajó el Tenerife de forma heroica para conservar el empate, pero sin renunciar al gol. Los blanquiazules taparon todas las vías a la UD, que monopolizó la posesión de la pelota pero no encontró la clarividencia que buscaba. Mel arriesgó con los cambios (entraron primero Srnic y luego Fede Varela) en busca de un perfil más ofensivo de los suyos, que buscaron el gol por todos los medios. No lo consiguieron y un punto de oro voló desde Gran Canaria a Tenerife.