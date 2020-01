El Concello de Arteixo ha solicitado al Ministerio de Fomento la puesta en marcha de una mesa de negociación para la firma de un convenio por importe de 18 millones de euros que posibilite la tan demandada eliminación de peaje de la AG-55 a la altura de Pastoriza. El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, en la entrevista de fin de semana de Radio Coruña, considera que es la mejor opción acorde con el flujo continuo de vehículos con la ciudad de A Coruña.

Calvelo considera que la alternativa que propone Fomento, la de construir otro vial de acceso gratuito, es a todas luces más costosa. Considera que liberar el peaje es la solución más rápida, barata y sostenible para regularizar la situación del acceso al Puerto Exterior. En el acuerdo, el alcalde de Arteixo propone que el Gobierno asuma la titularidad de la AG-55 y se elimine el peaje mediante el pago de 3'8 millones de euros en cinco años, evitando así una inversión de, al menos, 32 millones en la ejecución de la alternativa planificada, de fuerte impacto ambiental.

"Entendemos que la alternativa es la eliminación del peaje. -explica Calvelo- No entendemos la actitud del Ministerio, enrocada en su posición para ejecutar una obra que no va a dar servicio; lo único que pedimos, y que creo que no puede molestar a nadie, es sentarnos en una mesa de negociación, que nos escuchen los planteamientos, y luego desde ahí decidir la mejor opción"

El texto del convenio recoge el compromiso de Arteixo de aplicar la máxima bonificación permitida legalmente sobre el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales, BICE, que actualmente abona la concesionaria de la AG-55, Audasa. El Concello de Arteixo mantiene en la Audiencia Nacional un Contencioso-Administrativo en el que el gobierno local reclama la eliminación del peaje defendiendo que la infraestructura que pretende construir Fomento, la prolongación de la autovía del Puerto Exterior hasta la Tercera Ronda y la A-6, es innecesaria.