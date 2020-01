El Chocolates Trapa Palencia sigue sin carburar

De capa caída. Así ha arrancado la segunda vuelta el Chocolates Trapa Palencia, nuestro máximo representante en el baloncesto provincial que no termina de carburar a pesar del firme apoyo de la afición. Tras el descanso, en el partido de este viernes, se vio un equipo desfondado y eso se tradujo en una dura derrora (68-79) frente al Travel Brand Palma. No es posible que en uno de los tiempos se evidencien de tal forma las carencias en defensa al encajar un contudente 0-13.

Fue ese resultado en ese cuarto el que dio la vuelta a la tortilla. A partir de ahí, el partido fue otro y puede calificarse, a tenor del resultado, de funesto para los nuestros. El rival es difícil, potente, no cabe duda; pero es que los palentinos no están precisamente en su mejor momento. Al final del partido, aunque se manifestaron luchadores, quedaba claro que no había opciones para los locales, y eso se traduce en derrotas que preocupan y mucho. Ahora mismo, visto lo visto, algo falla en el equipo.