Roberto Díez: "Peñafiel no se merece esto"

Crítico, muy crítico. Así se muestra el edil popular y líder de la oposición, Roberto Díez, sobre la gestión municipal en Peñafiel. "Peñafiel no se merece esto", afirmaba el ex alcalde de la localidad en tiempo de Hoy por Hoy Peñafiel. Una declaración tajante en referencia a la situación en obras del municipio.

"Llevan desde el 15 de junio sin conceder una licencia de obras, ni de actividad, a nadie del municipio, siete meses. Ni una. Las declaraciones responsables que se concedían en dos días y ya ni se conceden. Esto es una vergüenza. Pero cobrar los 1.500 euros todos los meses no se nos olvida. Los vecinos de Peñafiel no se merecen esto. Y vale ya de mentir, que si el arquitecto patatín, que si el arquitecto patatán. Usted tiene un arquitecto con un contrato y las licencias ante se concedían y ahora no se concede ni una. Peñafiel no se merece esto", manifiesta Díez.

Un aspecto que no es el único sobre el que discrepa el popular respecto a las medidas del actual equipo de gobierno. Otro tiene que ver con los Planes Provinciales. "Encontramos deficiencias en la petición que se remitía a la Diputación. Una petición que ahora va a pleno y que, repito, estamos en contra, encontramos deficiencias en ese documento. Y por cierto, ha entrado un requerimiento en la Diputación esta semana, en el que reclaman aclaraciones al Ayuntamiento de Peñafiel en relación a esa petición que se ha hecho. Veíamos que había alguna deficiencia, lo dijimos en el pleno, pero el equipo de gobierno en bloque decidió sacar esta petición y ahora veremos en que queda la cuestión", afirma el edil popular.

Mejoras propuestas por el Partido Popular

Además, el líder de la oposición ha recordado dos gestiones iniciadas por su partido ante de salir del gobierno en el Castillo de Peñafiel y el Cementerio. "A finales de año, y tras varias peticiones formuladas por el grupo popular al presidente de la Diputación Provincial, vimos publicado en el Boletín Oficial de la Provincia que se aprobaba y se daba luz verde, por lo tanto, y salía a exposición pública el proyecto para renovar la cubierta del Museo Provincial del vino. Hay que recodar que el Museo de Peñafiel ha hecho 30 años y considerábamos que había que hacer esto y hay que agradecer a la Diputación la sensibilidad que tiene con Peñafiel", apuntaba el representante popular.

Una cuestión a la que el edil añade otra de las mejoras propuesta bajo su reciente mandato y que ahora ven la luz. "Por fin, esa obra que dejó adjudicada el Partido Popular para mejorar la accesibilidad en la parte baja del cementerio municipal ha quedado ejecutada esta semana. Sin lugar a dudas es una buena noticia para las personas con problemas de movilidad", señala Roberto Díez.