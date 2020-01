Los nervios de Willian José

ROBERTO RAMAJO / SAN SEBASTIÁNWillian José está nervioso. Lo demuestran sus gestos y sus actos. El brasileño sabe que está en un momento crucial de su salida de la Real Sociedad que, le guste o no, va a ser tan polémica como traumática. Por las formas, por sus formas. No ha ido de cara, y en el club se lo han reprochado. Especialmente su entrenador, Imanol Alguacil. Lo que hizo el pasado miércoles, negándose a estar en la convocatoria del partido de Copa contra el Espanyol, le deja entre la espada y la pared; porque esa medida de presión al club realista para obligarle a negociar su traspaso con el Tottenham es un punto de no retorno ya en su relación con la Real Sociedad. Ya no hay vuelta atrás, y su salida llegará antes o después. Porque es lo que el brasileño quiere, así se lo ha hecho saber a los gestores del club donostiarra. Todo eso hace que Willian José esté nervioso, y lo refleje pagándolo con la prensa, a la que llamó mentirosa en el entrenamiento de este viernes. “Grabad, grabad, para luego contar mentiras”, dijo antes del comenzar la sesión de entrenamiento.

El brasileño se dirigía del vestuario al campo Z2 de Zubieta para entrenar a puerta cerrada. Pero los primeros 15 minutos eran abiertos a la prensa, así que varias cámaras de televisión y fotógrafos gráficos se colocaron a la entradas del campo de entrenamiento buscando, como el lógico, a Willian José, el protagonista inequívoco de las últimas horas en la Real. No había más prensa que la habitual en este tipo de entrenamientos a puerta cerrada, pero al brasileño no le gustó la presencia de los compañeros gráficos. Mientras Mikel Labaka, Segundo entrenador de Alguacil, saludaba con educación al llegar (“egunon, buenos días”), Willian José llegaba el último del grupo de jugadores y con cara de pocos amigos, haciendo gestos con la mano, decía mirándoles de reojo: “Grabad, grabad.... para luego contar mentiras”. Y ya cuando había pasado por delante de los fotógrafos, entrando ya en el terreno de juego, con voz más baja, pero perfectamente audible, les decía: “Mentirosos”.

El brasileño llamó mentirosa a la prensa, porque no le ha gustado lo que se ha publicado en las últimas horas sobre su situación en la Real y su delirante manera de querer marcharse al a Tottenham, con el que ya tiene un acuerdo. Se le nota nervioso a Willian José, sabedor de que sus actos tendrán consecuencias negativas en una acción que lo idolatraba hace nada, sabiendo que todavía no hay acuerdo para salir, pero tiene que haberlo en breve, porque ya parece imposible que vuelva a vestir la camiseta txuri-urdin. El brasileño ha entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros, algunos de los cuales están molestos con la actitud de su compañero. Según Imanol, el brasileño se ha ejercitado a muy buen nivel y no descarta convocarlo contra el Mallorca, aunque es algo que parece bastante improbable.