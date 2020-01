La Federación da la razón a la Real

ROBERTO RAMAJO / SAN SEBASTIÁNLa Real Sociedad no tenía ni 48 horas para descansar entre el partido de Liga contra el Mallorca y el encuentro de Copa contra Osasuna. La Federación Española de Fútbol, de forma incompresible, había puesto el Real-Osasuna del Reale Arena abriendo los octavos de final el martes a las 19.00 horas. En el club donostiarra pusieron el grito en el cielo al instante y mostraron su descontento al ente federativo. Las protestas han surtido efecto, porque el partido con toda la lógica del mundo ha sido cambiado de día y hora. Definitivamente se jugará el jueves a partir de las 21.00 horas.

L

as reacciones nada más conocerse los horarios de esta siguiente eliminatoria no se hicieron esperar. Reacciones de indignación, como la de Asier Illarramendi, el capitán del equipo donostiarra, que no dudó en mostrarse muy crítico con el horario del partido de su equipo en esta ronda de Copa, y no se mordió la lengua. “Os habéis lucido con los horarios de Copa. Ni 48 horas para descansar entre partido y partido”, escribió el centrocampista mutrikuarra, que de todas formas no iba a poder jugar el partido al encontrarse en la recta final de la recuperación de su lesión. El enfado dentro de la Real era muy grande.

La Real llamó enseguida a la federación para quejarse del horario, poniendo como argumento que entre un partido de liga y el de Copa debe haber un mínimo de 48 horas para que descansaran los jugadores. Y en este caso no se cumplía, por mucho que el equipo donostiarra juegue sus dos siguientes encuentros como local, en el Reale Arena, y no tenga que hacer ningún desplazamiento. La Real, de hecho, con la reglamentación en la mano podía negarse a jugar en ese horario, algo que han amagado con hacer si la federación no cambiaba de día el encuentro contra Osasuna. Las quejas han surtido efecto, la federación ha hecho caso a la petición de la Real entendiendo que tenía razón y se ha llevado el partido al jueves a las 21.00 horas, un horario más lógico, porque luego la Real juega el domingo al mediodía en campo del Leganés, por lo que sí cumple el tiempo estipulado entre partido y partido.