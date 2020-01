Mel: "Teníamos que haber dado algo más, no lo hemos hecho y el Tenerife sí"

"Ha sido bastante decepcionante, sobre todo por nuestra gente, que merecía un esfuerzo diferente y otro espectáculo por nuestra parte. No le hemos dado velocidad al balón ni hemos disparado desde fuera del área para obligarles a salir, ha sido todo muy previsible", manifestó en sala de prensa.

Mel considera que la velocidad de balón es hoy en día "fundamental en el fútbol" y sus jugadores pecaron de realizar "demasiadas conducciones" y transportar el balón de forma muy lenta, lo que impidió que pudieran descolocar a su rival, en inferioridad desde el minuto 21 por la expulsión de Carlos Ruiz.

"Si el balón van tan lento, es que el rival ni suda", añadió.

Mel también se quejó de que en los últimos veinte minutos les pudo la "ansiedad", e incluso estuvieron a punto de perder el derbi "en la última jugada".

"Ha sido un partido plano, me voy con la sensación de que no hemos puesto en el campo todo lo necesario para tener dos puntos más, y el Tenerife sí, porque ellos han dado un plus y nosotros no", resumió.

También se sintió decepcionado por la aportación del argentino Fede Varela, pues "entró al campo al mismo ritmo que los demás, aún le falta", mientras que tampoco esperaba mucho del estreno como titular de Tana, pues "no ha tenido ni pretemporada", y no pueden pretender "que resolviera todos los problemas".