La bandera gigante ya ondea en el estadio de Mendizorroza

Una bandera de grandes dimensiones (4,5 metros de anchura por 8 de longitud en un mástil de 18 mts) ondea desde las 13 h. al lado de la puerta cero de Mendizorroza. A la 1 de la tarde, y celebrando los 99 años de existencia cumplidos el pasado jueves, se ha elevado al nublado cielo de Vitoria. Casi un millar de personas han acudido al evento y han abarrotado la parte de atrás de la grada del Fondo de Cervantes.

"Quiero agradecer a todos los asistentes que hayan venido aquí y ahora esperamos que disfrutéis de las actividades que hemos preparado desde el club por este 99 aniversario. Ya tenemos nuestra bandera que servirá de orgullo para todos los alavesistas. Ahora quedará bien claro que en este campo es donde juega el Alavés", ha dicho en una alocución sobre un atril el presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz.

Esa declaración no es baladí ya que el club está inmerso en su plan de remodelar el estadio y dejarlo en unos 28.000 asientos (ahora no llega a 20.000). Las obras costarán unos 55 millones de euros, 33 de los cuales los va a poner la entidad albiazul. Pero, a cambio de ese esfuerzo económico, se pide al ayuntamiento, propietario de la instalación, que lo ceda durante 75 años. Y ahí se encuentran con algunas reticencias de algunos grupos políticos que no están de acuerdo con el plan de Josean Querejeta, máximo accionista.

Incluso se llegó a plantear la posibilidad de colocar la bandera en el parking del campo pero los técnicos del consistorio lo desestimaron. Una zona de estacionamiento que ahora se ha quedado diezmada en cuanto a plazas y ha asistido a una masiva tala de árboles para implantar el recorrido del bus eléctrico, uno de los planes estratégicos en materia de movilidad de la corporación en la presente legislatura.

Tras el discurso de Trocóniz, los asistentes han entonado el himno del club y han cantado piezas típicas de ánimo durante los partidos. "Seré albiazul hasta que muera..." y cánticos similares. Por la tarde, antes del choque con el Villarreal, habrá pirotécnica, banderas pequeñas en todos los asientos y se formará un mosaico durante la salida de los equipos.