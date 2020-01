Cosmos "tranquila" aunque el Juez deba argumentar el archivo de la causa abierta por Bierzo Aire Limpio

La dirección de la empresa Cosmos de Toral de los Vados se muestra “tranquila” ante la decisión de la Audiencia provincial de León de admitir el recurso presentado por Aire Limpio y ordenar al Juzgado Nº 1 de Ponferrada la reapertura de las actuaciones para que el juez argumente y razone los motivos que le llevaron al archivo de la causa con la que los ecologistas acusaban a la cementera y al consejero Suárez Quiñones de los delitos contra la salud pública, ocultación de información, prevaricación y omisión del deber.

Mientras que Bierzo Aire Limpio tiene claro que eso supone volver al inicio del procedimiento para que se investigue adecuadamente, Cosmos piensa que la Audiencia Provincial no discute si el archivo de la causa sólo pide al magistrado que razone o especifique los motivos que le han llevado a dictar esa sentencia. El director de Cementos Cosmos en Toral de los Vados, Jaime Santoalla, ha explicado que "lo único que dice el auto de la Audiencia Provincial es que la resolución del juzgado de Ponferrada por el que se archivaba esta denuncia no alcanza el mínimo exigible de motivación, es decir no cuestiona la sentencia, simplemente pide que se detallen los motivos por los que el Juez entiende que esta denuncia debe archivarse. Por nuestra parte estamos totalmente tranquilos porque cumplimos con la legislación medioambiental como hemos hecho siempre".

Ley de Cambio Climático

Mientras tanto, el Movimiento ecologista contra la incineración y que firma bajo el nombre Declaración de Ponferrada ha exigido al Gobierno prohibir la incineración en la Ley de Cambio Climático. El centenar de colectivos que considera una estafa la incineración ha remitido una carta urgente al Presidente del Gobierno, Vicepresidenta Transición y Vicepresidente de la Agenda 2030 para que incluya esa prohibición dentro de las medidas urgentes contra las tóxicas para las personas y el ambiente