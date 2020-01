Marea contra los recortes en sanidad

No pudo ser el tsunami que se pretendía. La manifestación en defensa de la sanidad pública en Cádiz reunió este domingo a más de 5.000 personas, según los cálculos iniciales de los organizadores y de la policía local. Más de la última vez, pero muchos menos de los que aguardaba la convocatoria de la Marea Blanca gaditana en defensa del sistema de salud pública y en contra del recorte en inversiones o cualquier intento de privatización.

La portavoz de la Marea Blanca de Cádiz, Teresa Almagro, ha destacado, en declaraciones a los periodistas, que más de 60 colectivos han salido a la calle para protestar para evitar que “uno de los mejores logros de la democracia se pueda ir por la borda”.

La manifestación ha partido a las 12 del mediodía del Hospital Puerta del Mar, donde se ha concentrado el grueso de los asistentes que han participado en una marcha que se ha extendido por la avenida principal de la ciudad.

A la Marea Blanca se han sumado sindicatos profesionales, los generalistas CC.OO. y UGT, colectivos de usuarios, pensionistas y partidos políticos como PSOE y Adelante Andalucía, con la presencia de su líder, Teresa Rodríguez. "Queremos plantar al consejero de Salud, Jesús Aguirre, el consejero de los desastres, los enchufes y las puertas giratorias".

“El sistema sanitario público que defendemos tiene unas características absolutamente irrenunciables: debe ser universal, gratuito, equitativo, integral, salubrista, integrado, participativo y de la máxima calidad”, recoge el comunicado leído al final de la protesta.

“La Marea Blanca Gaditana defiende este sistema porque no excluye a nadie y trata a todas las personas por igual, por eso no admitimos comercios la salud”, añade. Este texto alerta de que “la sanidad privada no es un sistema sanitario sino empresas dirigidas a la atención de aquellas enfermedades que son rentables y supone un negocio”, de ahí que advierta de que la inclusión de criterios comerciales “supone volver a las categorías económicas de las enfermedades que se atienden”.

La Marea Blanca también llama a que los gestores de la sanidad pública sean profesionales “autónomos e independientes y no elementos para un control político permanente”.

“No vamos a permanecer impasibles comprobando cómo se desmantela un sistema sanitario público español y andaluz que ha sido el orgullo de la ciudadanía y ha tenido el reconocimiento de excelencia por la comunidad internacional”, concluye.