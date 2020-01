Juani Padilla: "Sería absurdo guardarnos lo mejor para la final"

emplo de compromiso, amor por el Carnaval y perseverancia al frente de su murga, Juani Padilla no ha tenido problemas para reunir en Los Desbocados el número suficiente de murgueros para salir un año más. "Algunos se van, otros vienen", resume en una entrevista repleta de sinceridad y buenos deseos.

Me han dicho que está usted más ilusionado que nunca.

Las ganas y el entusiasmo nunca se pierden. Intentaremos seguir creciendo respecto a años anteriores y esperamos que el repertorio guste.

Son ya 11 años, ¿demasiados sin paladear las mieles de una final?

Tú lo sabes bien. Son ya 11 y seguimos con la intención de cumplir el sueño en común que tenemos todos, que es cantar en la final de murgas más importante del mundo. Habrá otras por ahí, pero éste es el mejor concurso con diferencia. Estar entre las ocho de referencia sería colmar todas nuestras aspiraciones.

¿Es Desbocados la murga históricamente peor tratada por los jurados?

Nos han tocado dos añitos con determinados jurados que no creyeron que estuviésemos entre las mejores. Pero seguimos creyendo en nosotros mismos. Lo bonito es que sin haber estado en la final se nos recuerde y que la gente guarde en la retina temas como el de la lucha canaria, el de las rondallas, nuestra defensa del folclore... Son nuestra seña de identidad. Se da la circunstancia de que nuestro repertorio lo sentimos muy nuestro, además llega a al gente y conectamos. Algo estaremos haciendo bien.

¿Esperamos más ADN canario en las letras 'desbocadas' del 2020?

Efectivamente este año seguiremos en la línea de Desbocados. Somos canarios y amamos lo canario. Hay mucho que criticar y vamos a hacerlo, pero a nuestro estilo.

El resto de murgas que no suelen ser finalistas han tenido complicaciones para salir, ¿ustedes?

Nosotros seguimos en la lucha. Cada casa es un mundo y cada Carnaval es un año nuevo. Te caes y te rehaces, pero puedo decirle que mantenemos numero de componentes, las ganas y la ilusión de siempre... Además se han sumado algunos nuevos murgueros y eso regenera un poco el estado anímico de todos.

¿Cuáles son sus deseos para este año?

Espero que sea el año que rompamos en cuanto a nivel, que el jurado sea justo y que las murgas que se merezcan pasar, pasen. Que suba la calidad sería importantísimo para la buena salud del concurso porque muchas veces se dice que las expectativas son altas, pero que luego no siempre se cumplen.

¿Qué impresión le ha causado el nuevo concejal de Fiestas?



El concejal está aterrizando y está haciendo sus cositas. Él nos comentó en un momento dado que habría entradas de pie y creímos que todo lo llevaría a consenso, pero se ve que no. Es una apuesta suya y la ha sacado adelante sin tener en consideración que hay muchos grupos en contra, como así se está demostrando en las entrevistas que usted ha hecho. Está claro que son muchas horas de pie seguidas, sobre todo para la gente mayor. Pero todo son hipótesis hasta el día de la final. Eso sí, le deseamos lo mejor a Andrés. Si le sale todo bien, será una buena noticia para el Carnaval.

¿Algo que decir sobre la guerra de los estilos?

Bastante tenemos con lo nuestro como para opinar de las demás. Pero sí le deseo lo mejor a todas las murgas.

Me dicen que guardan ustedes dos buenas apuestas para la final si por fin este año pasan. ¿Pero lo mejor va a fase?

Nosotros nunca hemos guardado nada para la final porque nunca hemos estado en final. Por eso siempre apostamos por una fase fuerte. Para elegir nos llevamos por las sensaciones, por el curro de los temas, las vibraciones que nos da el local... No somos un grupo que abra las puertas para estar consultando a periodistas que si esto o si lo otro. Pero guardarnos algo para la final sería una locura aunque hayamos preparado un repertorio equilibrado.