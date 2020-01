Primi: "Somos murga y nos gusta molestar"

Falta apenas una semana para que arranque en el Recinto Ferial el concurso de adultas y Primi Rodríguez, otro año más al frente de Los Bambones, habla de todo: del estado anímico del grupo, de sus opciones de ganar, de la salud del certamen de murgas y también de los cambios que Fiestas prepara para la final. "Mejor que no toquen nada", recomienda desde la experiencia. Su voz es una de las más carismáticas del concurso y su liderazgo, una seña de identidad para una de las murgas más grandes que existen.

¿Cómo hace para renovar el entusiasmo después de tantos años?

Pues se mantiene la gasolina gracias a los compañeros y amigos que tengo. Es parte de mi vida estar en la murga y ellos me hacen falta. La gente joven que entra me va enseñando cómo es la vida ahora, con los viejos recordamos... y todo eso me da fuerzas. El trato personal es lo que me da gasolina para seguir muchos años más.

El viernes presentaron disfraz y revelaron alguno de sus temas, ¿qué sensaciones obtuvieron?

Muy buenas. La verdad es que no estábamos en una situación cómoda a la hora de actuar por la posición de los micrófonos, las dimensiones del escenario... pero las sensaciones fueron inmejorables porque conectamos con las canciones y parece que gustamos. Eso sí, con pequeños fallos que me gusta que haya para después corregirlos. Que aún estamos a tiempo.

¿Qué ha cambiado Bambones en todos estos años?



La esencia se mantiene. Desde siempre hemos cuidado mucho la tradición, el comportamiento dentro y fuera del escenario, el respeto al público y por supuesto las letras. Todo eso se mantiene, es lo que nos enseñaron desde pequeños. Pero han cambiado otras cosas: las voces, la fuerza, la seguridad en el escenario, el entusiasmo... Todo eso ha ido creciendo con la incorporación de los nuevos que han ido entrando y con la continuidad de los más viejos. Cada año intentas mejorar, superarte y dar un paso más. Y te vas actualizando, por qué no. Yo empecé de director en el 89 y hasta hoy evidentemente ha habido muchos cambios. Todo va evolucionado, como lo hace la vida también.

¿Cuál ha sido el mejor año de Bambones?



Buf... No me gusta quedarme solo con uno. O solo con los premios. Pero claro que ha habido años que recuerdo especialmente: el 85 porque fue cuando empecé, el 89 porque fue el primero como director, el 2003 por la 'Escuelita'. Pero por el nivel de unidad y cohesión grupal, sin duda el 2018. No pasamos a la final pero nos dimos a nosotros mismos una lección de compañerismo y saber estar. Luego también fue especial 2019 por saber sacar la cabeza otra vez. Pero mira, me voy a quedar con 2020 porque hacía años que no vivía lo que estoy viviendo en la murga ahora. Y no quiero que ningún premio o no premio empañe el año que estoy viviendo. Hemos recuperado un montón de cosas.

El Tercero de Interpretación del año pasado, ¿supo más a reconciliación o a alivio?

Es que no me quedo con el premio, sino con que conectamos con la grada. Aquello fue reafirmarnos. Eso nos demostró que trabajando y creyendo en lo que hacemos, podemos estar ahí. El premio te lo asigna un jurado y te dice que estás en el puesto 3 de veintipico, que está muy bien. Pero para nosotros fue mucho más: significó parar la caída y demostrarnos a nosotros mismos que, con lo nuestro, podemos estar ahi. Ahora interpreto que fue un espaldarazo para este 2020.

¿Le pareció justo el veredicto del jurado?



Sí. Sea injusto o injusto, son opiniones de los nueve que están en el jurado. Pero en este caso el público tambien lo daba así: primero Zeta Zetas, luego Mamelucos, lueg nosotros. Nadie se quejó ni protestó, así que entiendo que fue justo.

¿Estamos ante el concurso de adultas más abierto de los últimos años?



Abierto, sí, pero igual que el año asado y el anterior. Llevamos cuatro concursos que Mamelucos y Zeta Zetas se han repartido los primeros premios, pero en este 2020 presiento que Diablos va a estar, La Traviata, nosotros, Triquikonas, Burlonas que viene despuntnado... En contra de los que opinan que el concurso de murgas va a menos, yo digo que el concurso de murgas va a más. Porque ninguna murga ha bajado el listón, salvo algún año puntual; creo que la mayoría de los grupos han incrementado el nivel y el abanico de candidatas es más amplio. Por ejemplo nadie descarta a priori que Burlonas o Triquikonas pueda picar premio; o que Tras con Tras pueda pasar, o Desbocados pueda hacerlo tras haberlo merecido muchos años. Y ahí está también la murga nueva, Los Trabachones, con unas ganas enormes como las que vi el sábado en la presentación de Diablos o la que puede haber en Triquis, que llevan años en una travesía complicada y vuelven con un montón de componentes. Va a haber un nivelazo, con Zeta Zetas y la intención de revalidar; Mamelucos y su apuesta de los últimos años...

¿Y ustedes? ¿Se ven con cartas para ganar?



Sí, sí, claro que nos vemos. Aspiramos al Primero, pero luego puede venir alguien y hacerlo mejor. Ahora bien, si me preguntas a mí yo sí creo que tenemos nivel para ganar este año. Por ensayo, por canciones y por trabajo. Creemos que tenemos un repertorio muy lleno. A nosotros nos gusta. Pero de momento lo hemos cantado solo en el salón; falta por demostrarlo también en un escenario.

¿Le molestó que llegasen a darles por muertos antes de tiempo? ¿O que creyeran que Bambones había pasado de moda?



En su momento me molestó pero la perspectiva del tiempo te demuestra que no fue así. Los años pasan, y dan y quitan razones. La inmadurez y la inexperiencia llevan a decir cosas que no está bien decirlas. Pero el tiempo también es verdad que todo lo cura. A lo mejor hasta nos sirvió de motivación.

¿Qué les han aportado los 'fichajes' de otras murgas?



No hemos hecho fichajes. Bambones no hace fichajes. No vamos a ninguna puerta a tocar. Eso sería un fichaje: llamar para que vengan. Ahora bien, las puertas del local están abiertas para que se sume gente, para que venga buena gente. Supongo que la pregunta me la haces por Pablo [Moreno, ex director musical de Zeta Zetas] o Lolo Tavío. Pablo ya estaba relacionado con nosotros por la habanera y pasaba muchas noches con nosotros. Nunca ocultó que era y es muy bambón, y lo demuestra continuamente. Canta presentaciones que ni yo me acordaba. Y Lolo entró con él... porque querían estar en Bambones. Han caído de pie, como todos los que han entrado. Se han adaptado perfectamente y el mérito es de ellos. Son queridísimos y pareciera que llevasen toda la vida con nosotros.

¿Puedo preguntarle si le gusta el cartel del Carnaval?



Me encanta. Creo que es el cartel más vivo que ha tenido nuestro Carnaval. Porque la gente se busca y se ve. ¿Que es amigo mío Javi Nóbrega? Sí. ¿Que si pienso que es un genio? Sí. ¿Que a lo mejor muchos entienden que el cartel tenía que haber sido otra cosa? Bueno, pues también. Pero para mí, intentando abstraerme de la amistad que nos une desde el 91 o el 92, creo que es un cartel muy vivo. Los personajes tienen vida incluso fuera del papel: la gitana, las pitufinas, los chicos de militares... todo el mundo le saca punta o se intenta ver reflejado en él. Es un cartel que recuerda al Carnaval de la calle. Eso que se ve en el cartel es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

¿Se consumó la profecía y a Gladis le dieron la patada?



(Risas). No era una profecía, era una canción que decía una cosa que en algún momento se cumpliría. Porque los politicos no son eternos. Lo que ocurre con algunos es que están tanto tiempo en un sitio que se creen que es suyo. O a lo mejor se creen que haciendo o diciendo cosas muy populistas, van a estar ahí toda la vida. Pues mira, no es así. Pero lo que le cantamos a Gladis se lo cantamos también a otros en años anteriores: que no iban a estar ahí para siempre. Esa frase seguro que con otras palabras la encuentras en otras muchas de nuestras canciones. No fue nada personal.

¿Sabe si le sentó mal la letra?



No, casi no he hablado con Gladis. Tampoco tenía mucho contacto con ella, incluso estando en Fiestas. Ni con nadie, porque no suelo wasapearme con los politicos. Supongo que sí le habrá molestado pero insisto en que no era un ataque personal, sino una crítica a la política.

¿Y a ustedes? ¿Les sentó mal que les dijeran que fue una llorada?



No, a mí no me sientan mal las críticas. También he dicho que si la gente cree que fue una llorada, es que tal vez hicimos mal la canción. El núcleo del tema era un rastrillazo a la concejal, aunque tampoco lo planteamos inicialmente así. Lo que ocurre es que casi nadie le da al concejal de turno. Siempre hay miedo a cantarle a los políticos y a los partidos. Y a nosotros nos gusta molestar. La murga vive de eso: de dar la murga, de incordiar... Creo que hay lloradas en otras canciones que sí son lloradas de verdad y nadie dice nada.

La Refinería, la Tele Canaria, Zerolo... ¿cuál ha sido la diana preferida de Bambones?



En su momento no vamos a negar que Zerolo siempre fue una buena diana, pero tambien es verdad que estuvo mucho tiempo en el candelero con ATI, luego con Coalición... Hay quien dice que siempre le cantamos a los mismos, pero es que siempre han estado los mismos. ¿A quién le canto? ¿A Ciudadanos, que no ha gobernado nunca? Todo depende de quién esté en el poder en cada momento. Y de cuáles sean los problemas de cada momento. A las colas del Norte ya le cantamos en el 2001; y a la Refinería, desde el noventa y pico.

Y fíjese en Gorgorito, que sigue vigente.

Yo tengo la teoría de que la Justicia escucha las canciones de las murgas. Lo que se sabe y lo que el boca a boca dice, luego llega a plasmarse en sentencias judiciales. Pero claro, la justicia va al paso que va. Lo de Las Teresitas es algo que sabiamos todos. Y me atrevo a augurar que en el futuro el Puerto de Granadilla va a tener también su propio juicio. No hay sino que verlo.

¿Final a siete o a ocho?



Lo que quiera la comision. Pero por favor, que cambie lo menos posible. Mejor que no toque nada, que para lo que están cambiando mejor se estén quietitos. Ahora sí, propondría que el jurado delibere... Hemos ganado con o sin deliberar, no es porque no ganemos, pero sería justo que hubiese deliberación y no solo una puntuación fría del 0 al 10.

Me decían algunos directores que Fiestas no les ha tenido en cuenta para lo de las entradas de pie.



A mí no me han llamado ni me han consultado. Pero es verdad que no ha habido consenso alguno para eso; fue un poco improvisado. Primero dijeron que 5.000 de pie, luego que no sé cuántas... ¿No era más logico haberse reunido primero con los de seguridad para ver si era posible? Se nota un poco de improvisación como si esto fuese un botellón: a ver si uno lleva el hielo y otro el whisky. Y no debería ser así. Mejor no tengas prisa en anunciar nada: encarga un estudio sobre las ideas que tengas, a ver si son buenas o no son tan buenas como pensabas. Y lo de las entradas numeradas, tampoco parece buena solución. Ya lo veremos en la final. Porque las aficiones estarán separadas.

¿Se llevaría la final fuera del Recinto para que pudiese ampliarse el aforo?



No, ni loco. Mientras no haya otro sitio cubierto, mejor que sigamos muchos años más ahí. Además, las murgas también tenemos un toque de tradición y tiene su parte de magia mantenernos en nuestro sitio. Que es el Recinto.