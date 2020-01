"Cometiendo tantos errores es muy difícil ganar"

El técnico del Xerez CD, Juan Carlos Gómez, lamentó la derrota de su equipo ante el Córdoba B, no escondió que “ha sido dura” y que se ha producido “por los muchos errores” que han cometido sus jugadores en un partido tan importante como este.

El preparador xerecista subraya que aunque la primera parte “la teníamos controlada, la jugada de mala fortuna en el primer gol de ellos nos saca mucho del partido”. Argumenta ante los periodistas que el equipo salió del vestuario “con la intención de darle la vuelta al partido y nada más empezar nos llega el tercero después de una pérdida en el centro del campo. A pesar de todo, el equipo no bajó los brazos, hicimos todos los cambios posibles, acumulamos muchos hombres arriba pero no pudimos al menos empatar”, lamenta.

Ha derrota ha sido un varapalo para todos, “esto hay que sacarlo como sea adelante, las posibilidades están abiertas, lo que pasa es que cuando uno comete errores suceden estas cosas y así es complicado ganar”. A pesar del resultado y que ya están empatados a puntos con el Pozoblanco al borde del precipicio, cree que siguen teniendo posibilidades de salvar la categoría: “En mi mente siempre está la capacidad de reacción, he estado muchos años en la élite y uno de mis puntos fuertes era la mentalidad. Para ser buen deportista tienes que tener mentalidad ganadora, fuerte y esto es deporte puro y duro, el que no esté capacitado no rendirá”.

Gómez cree que la situación extra deportiva afecta al vestuario, “eso condiciona a cualquiera, es normal, no se le puede pedir más a estos jugadores”.