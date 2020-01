El Linares no falla ante el colista

A lo suyo. El Linares Deportivo sigue imparable en el grupo noveno de la Tercera División y, esta vez, la víctima fue el Alhaurín de la Torre CF, colista de la categoría. Sin ser el mejor partido para los futbolistas que entrena Juan Arsenal, los azulillos se mostraron muy superiores en "Los Manantiales". Tuvieron la posesión e, incluso, pudieron haber vuelto a tierras mineras con algún gol más.

Josema abrió la lata con el 0-1 en el minuto 6' de partido. Consiguió conectar un balón sacado de falta para enviarlo al fondo de la portería. Estrategia que funcionó en la pizarra azulilla para ponerse por delante en el marcador hasta el 39', momento en el que Pirulo controló un balón con el pecho para echarlo al suelo y, tras el despiste defensivo linarense, rematar a puerta. Fue el empate a uno con el se llegó al ecuador del enfrentamiento.

En la segunda parte, Fran Carnicer volvió a colocar al Linares al mando en el marcador con el 1-2. Fue el 63', en una jugada en la que enganchó el esférico y, desde la frontal, "fusiló" al guardameta local. Pegada de calidad de, posiblemente, uno de los futbolistas de la plantilla que en mejor momento de forma y sensaciones se encuentra. Por su parte, el delantero Chendo, que no entiende otro lenguaje que no sea el del gol, no faltó a la cita y distanció al equipo protagonizando el 1-3. Era el 74' y, como ha ocurrido otras veces, Alan le asistió para "marcar a placer" el último tanto azulillo de la jornada.

El Alhaurín de la Torre, que salvo el gol del primer tiempo y un balón peligroso que detuvo Razak en el segundo, no inquietó el area visitante. Excepto, eso sí, en los dos últimos minutos del partido. Montero, que ya había avisado con una ocasión en los instantes finales, culminó su amenaza subiendo el 2-3 al marcador justo en la última jugada del partido. Pudo haber existido relajación el equipo de Arsenal en el descuento, cierto, pero la "gran verdad" (que diría otro entrenador famoso) es que no fue más que un espejismo o una acción donde se maquilló el resultado final. Y como dice la canción... "la vida sigue igual"... o casi (El Ejido mantiene los 11 puntos de distancia como segundo pero, el Real Jaén, ya está 22 puntos por detrás del Linares Deportivo).