Entrevista a Elvira Mínguez: "El machismo lo tenemos en el ADN"

Elvira Mínguez (Valladolid, 1965) nos ha acompañado en A Vivir Madrid, donde hemos empezado el recorrido por su Madrid emocional recordando las palabras que pronunció en 2005 tras ganar el Goya a Mejor Actriz de Reparto en 2005 por su papel en "Tapas". Ya entonces, la actriz hablaba de feminismo, algo que cree muy importante hoy porque "el machismo lo tenemos en el ADN. Se ha sustentado y se sustenta gracias a los hombres y a las mujeres, porque no podemos evitarlo." Elvira Mínguez acabó muy cansada ese día y no festejó demasiado el premio, porque un evento como los Goya le causa mucho estrés. Es una persona con Alta Sensibilidad y la sobreestimulación de luces, gente y los propios nervios de ganar o no hacen que "a la hora de la verdad no quiero ir a los Goya, me muero de miedo".

Su llegada a Madrid se produce después de dejar su Valladolid natal para intentar estudiar Biología en Salamanca. Estudios que no cuajan y tras los cuales se desplaza a Madrid, donde estudia interpretación cuando no está fregando escaleras o trabajando en Casa Patas, donde descubre el mundo del flamenco.

Todo cambia años más tarde cuando nace su hijo, León, y Mínguez deja la capital. "A mí la ciudad siempre me ha podido, lo reconozco. Tenía claro que si tenía un hijo me iba". Se traslada entonces a Collado Mediano, donde guarda su Goya, concretamente en el baño. Allí vive con su marido, con quien se casó por su hijo. Mínguez se iba a rodar a México y por temas de papeleo pensó que era lo más idóneo. Tras la ceremonia en el Ayuntamiento de Torrelodones, "fueron nuestros amigos, hicimos croquetas, nos emborrachamos y nos fuimos 36 personas de luna de miel a Eslovaquia".

La actriz tiene dos proyectos por ver la luz: por una parte, va a interpretar a una de las profesoras del personaje basado en nuestra colaboradora Valeria Vegas, para la película "Veneno, vida y muerte de un icono", de la mano de Los Javis. Por otro lado, va a protagonizar la serie "Desaparecidos", que se estrenará en Telecinco y en la que compartirá elenco con Juan Echanove. Un proyecto que "trata con dignidad, respeto y cariño todos estos casos y a las familias que están viviendo esta tragedia".

Entre las canciones que han puesto color a este paseo, Elvira ha elegido "Alegría de Vivir", de Ray Heredia, la banda sonora de Plan Oculto y, quizá la que más le ha conmovido, la banda sonora de Cabaret. "Me habría encantado hacer el papel de Sally Bowles... Esta canción me conecta de una forma vital... Este tema es un canto a la vida, porque ella lo que dice es: "Me gusta el escenario pero por encima de todo lo que me gusta es vivir"".