Encinas de Esgueva clama por la Sanidad

Los vecinos de Encinillas de Esgueva se sienten abandonados en matería sanitaria. Así lo ponen de manifiesto en una petición a través de la plataforma de denunciachange.org. La localidad de la comarca peñafielense expone que "cuentan con cuatro médicos para asistir a 13 minucipios", según el comunicado

Con esta iniciativa que cuenta ya con 506 apoyos pretenden dar visibilidad a un problema que afecta de centenares de vecinos. Este es el comunicado expuesto enchange.org:

"Cansados de la preocupante situación que estamos viviendo en los pueblos pertenecientes al Centro de Salud de Esguevillas (Valladolid), que actualmente cuenta con 4 médicos de familia para atender a 13 municipios, hacer sus guardias de 24 horas, cubrir vacaciones y bajas de compañeros.Esta escasez de médicos supone:- Al día siguiente de la guardia, no hay consulta médica.- Continuos cambios en las horas y días de consulta.- Continuos cambios de médico que no conoce ni al paciente ni su patología. Si entre todos no hacemos algo la situación tiene pinta de empeorar cada vez más.Por ello, los vecinos de Encinas de Esgueva, iniciamos está campaña de recogida de firmas y apoyamos otras ya creadas en pueblos vecinos.

POR UNA SANIDAD RURAL DIGNA Y DE CALIDAD".