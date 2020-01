Gonzalo Villar no volverá al Valencia

El Valencia ha decidido no ejercer el derecho de tanteo sobre Gonzalo Villar porque el jugador no quiere volver por miedo a no tener opciones de jugar.

El pasado jueves, como informamos en Radio Valencia Cadena SER, el Elche trasladó al Valencia la oferta de cinco millones de euros que la Roma había realizado por el centrocampista. Desde ese momento, el conjunto valencianista disponía de tres días para decidir qué hacer con el jugador.

Ante la rebeldía de Gonzalo Villar de querer irse para tener oportunidades y no querer renovar en el Valencia CF, Mateu Alemany, director general en aquel momento, lo traspasó al Elche a coste cero, ahorrándose la ficha pero quedándose con un 80% de un futuro traspaso y un derecho de tanteo.

El Valencia tenía que pagar 1 millón de euros al Elche si quería quedarse en propiedad al jugador pero Gonzalo Villar no quería volver al conjunto valencianista por miedo a no tener oportunidades y prefiere marcharse a la liga italiana. De esta manera, la Roma pagará cinco millones por le futbolista y el Valencia percibirá cuatro por poseer el 80% de los derechos federativos y el conjunto alicantino ingresará 1 millón por el 20% restante.