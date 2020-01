La polémica roja a Darwin, decide

El Almería perdió de una tacada el partido, el liderato y a Darwin Núñez en un encuentro que tuvo un antes y un después marcado por la doble cartulina amarilla al uruguayo, más que rigurosa, que le llevó al vestuario y dejó a su equipo en inferioridad desde el minuto 38.Un encuentro que tuvo como negro protagonista al pontevedrés Muñiz Ruiz que en su primera visita a Almería dejó una carta de presentación de incompetente y desconocedor del reglamento, influyendo de modo decisivo en el resultado final del partido.El entrenador del Almería, José María Gutiérrez, hizo algunos retoques en el once. Era previsible el debut de David Costas, Iván Martos volvió a su posición natural de lateral y Appiah suplió al lesionado Corpas, en un ejercicio de colocar cada pieza en su casilla. Pacheta salió con lo previsto por l a obligada ausencia de Gonzalo Villar.

Mientras que los dos equipos estuvieron en igualdad de condiciones se vio un partido en el que el Almería tuvo un arrollador comienzo gracias con una presión eficaz y una ambición sin limites que proporcionaron a los locales hasta cuatro ocasiones clara sen los primeros 25 minutos del partido.

Comenzó el choque con una acción que resultaría decisiva ocurrida en el minuto 7. Darwin Núñez disputa un balón dividido con un rival y el árbitro sin motivo ninguno lo amonesta. Fue el principio del fin del partido.

A los 9 minutos Badía salva un gran disparo del delantero Darwin Núñez tras un brillante control orientado, cinco minutos después el Pichichi local no llega a un gran centro raso de Appiah, en el 23 una acción individual del uruguayo no tuvo la guinda de una buena finalización con el sevillano Juan Muñoz desmarcado. La tercera fue para Appiah que disparó donde no debía. La cuarta fue un cabezazo del delantero Darwin Núñez que rozó la escuadra, a centro de Balliu.

Por parte visitante una llegada de Qasmi que cruzó demasiado la pelota.

En el minuto 33 el trencilla pita penalti tras consulta con el VAR, pero Fernando salva el problema deteniendo el lanzamiento de Fidel. En la acción siguiente se produce la expulsión de Darwin Núñez, el principio de la decadencia rojiblanca. En la segunda mitad el conjunto rojiblanco pone toda la carne en el asador para no verse superado por el Elche, pero los visitantes imponen su superioridad numérica en el juego y en el marcador con tantos de Fidel y Pere Milla que acaban con la resistencia y la entrega de los pupilos de Gutiérrez en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.