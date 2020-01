Tomeu Nadal: "No nos podemos dividir ni tirarnos piedras hacia nuestro tejado"

El Albacete sigue en caída libre y solamente ha sumado 6 puntos de los últimos 33 en juego, lo que le hace acercarse de manera muy peligrosa al descenso. Ayer tras la derrota ante el Deportivo de la Coruña, uno de los capitanes de la plantilla, el portero Tomeu Nadal señalaba que “el vestuario está jodido, hemos trabajado muy bien para ganar pero nos vamos derrotados, el equipo está compitiendo bien pero nos falta hacer gol, creemos en esta plantilla y la afición es muy importante, no podemos crear un ambiente de crispación, entendemos que nos silben, pero no podemos hacer de esto un estadio frío”.

El portero balear lanzaba un mensaje a la afición destacando que “no podemos tirarnos piedras hacia nuestro tejado con nuestra propia afición, debemos ir todos a una, el vestuario es consciente de todo lo que se dice, necesitamos de un ambiente positivo”.

Erice: “Estamos en una dinámica peligrosa, necesitamos a todos”

En la misma sintonía y también lanzando un mensaje de unión se mostraba Jon Erice destacando que “tenemos que corregir cosas, hay que seguir trabajando, nos falta un poco de calidad en la precisión pero generamos ocasiones, hay jugadores jóvenes con mucho talento pero los veteranos tenemos que dar un paso al frente y poner la cara para que las ‘hostias’ no se las lleven ellos, esto siempre ha sido así, estamos en una dinámica peligrosa y hay que revertirla o sufriremos mucho, necesitamos a todos, en el vestuario no se ha escuchado nada de la continuidad o no de Ramis o de compañeros y si escucho algo le cerraré la boca porque esto no funciona así”.

Ramis sigue como entrenador

El Albacete ha entrenado esta mañana pensando en el importante partido del domingo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, un partido ante un rival directo por evitar el descenso. Luis Miguel Ramis seguirá esta semana como entrenador del equipo manchego aunque su crédito cada vez es más escaso debido a los malos resultados de las últimas jornadas.