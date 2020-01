El PSOE de Aranda se queda descabezado

La Agrupación Local Socialista de Aranda se encuentra en este momento sin ejecutiva. Diez de los doce miembros que formaban parte de ella desde la última asamblea extraordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2017 para renovar los cargos han presentado su dimisión ante los órganos provincial y regional del partido. La que era su secretaria general, Mar Alcalde, también portavoz del grupo municipal, es una de las dos excepciones de esta renuncia en bloque, que ha venido motivada precisamente por la política que estaba llevando a cabo en estos últimos meses, según ha explicado Leonisa Ull, que formaba parte de esta ejecutiva en el cargo de presidenta. Dice que había mucho malestar en el partido por la falta de comunicación por parte de su principal cabeza visible, de la que viene a decir que estaba haciendo las cosas a su manera sin contar con el resto de los compañeros. “Faltaba comunicación y faltaba algo que es esencial en todos los partidos y es que la ejecutiva marque la política que tienen que hacer los cargos públicos, porque no es posible ir de forma unilateral, decir o decidir lo que crean conveniente, que yo estoy segura que Mar lo ha hecho todo con buena fe, convencida, pero repito que había falta de comunicación y mucho malestar y creemos que de esa manera no podía funcionar el grupo municipal”, afirma Ull, que reconoce que la gota que ha colmado el vaso para que se produzca esta dimisión masiva es el anuncio que Mar Alcalde hizo a finales del año pasado de sus intenciones de promover una moción de censura, sin dar cuenta posteriormente al partido de los pasos que haya podido ir dando al respecto. “Yo creo que no es normal que anunciara la moción de censura y no sepamos nadie del partido nada ni ningún concejal: no se puede funcionar así y eso fue yo creo la mecha que encendió ya el pensar que definitivamente había que hacer algo”, añade la presidenta del partido en Aranda.

Leonisa Ull ha insistido en que esta decisión no es plato de su gusto, porque fue ella misma la que trajo “de la mano” al PSOE a Mar Alcalde y le ha ofrecido en todo momento su apoyo, pero asegura que después de haber tenido con ella varias conversaciones y de haberle pedido en la última que presentara su dimisión, recibiendo su negativa por respuesta en un wasapp, no le quedaba otra que hacer uso de esta fórmula de plantear al resto de la ejecutiva una renuncia en bloque que deja al PSOE en Aranda descabezado en este momento. “Le pedí que dimitiera y le dije que si no lo hacía iba a pasar lo que ha pasado, pero ella ha decidido y es libre de contestarme con un WhatsApp –no ha sido capaz de llamarme y tener una conversación- pon un que no dimitía; pues muy bien, si yo obligarla no puedo obligar nadie, pero he sido muy clara, como siempre, le he dicho la verdad de la cuestión: que el partido tiene mecanismos para que si no quieres tú voluntariamente dimitir, te veas obligada a dejarlo”, confiesa Ull.

Ante esta situación, los órganos superiores del partido tendrán que nombrar una gestora provisional para la Agrupación Socialista de Aranda que se encargue después de convocar una nueva asamblea para restablecer la Comisión Ejecutiva.

En los próximos días se comprobará de qué manera afectarán estos acontecimientos al grupo municipal.