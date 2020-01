Los usuarios de la Sanidad asturiana rechazan el Decreto de Atención Primaria del Principado: "Es un parche" /

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias se ha concentrado ante las oficinas del Servicio de Salud del Principado (SESPA) en la plaza del Carbayón en Oviedo, para protestar por el deterioro de la Atención Primaria en Asturias. Denuncian listas de espera de hasta 11 días para acudir a una consulta en algunos centros de salud de Oviedo, la falta de hasta 4 profesionales a la vez en un mismo centro, y la escasa financiación de la Atención Primaria. Además han presentado alegaciones al Decreto con el que el gobierno asturiano pretende acabar con esta situación. Se queda corto dicen, y no tiene en cuenta la participación ciudadana.

Desde la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública los problemas de la atención ambulatoria se han incrementado en los últimos años y que cada vez se hacen más evidente afectando a la calidad asistencial, tal y como demuestran, sostienen, las listas de espera para acudir a algunos centros de salud y la falta de profesionales.

Además consideran que el nuevo Decreto del gobierno regional llamado a solucionar el deterioro de la Atención Primaria, mejorando su organización y funcionamiento, no es más que un parche, porque no recoge cuestiones tan importantes como el ratio adecuado de pacientes por médico, que debería fijarse de manera general y no por centro, un ratio que ahora, sostienen, es demasiado alto alcanzando en algunos ambulatorios hasta las 1.800 cartillas por facultativo; y el decreto tampoco recoge, dicen, los profesionales que debería haber en cada ambulatorio. "Hay que contratar personal suficiente en condiciones adecuadas y no en precario", añade el médico Carlos Ponte, miembro de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública Asturiana.

La Atención Primaria, concluyen desde esta plataforma ciudadana, es la cenicienta del Sistema de Salud del Principado, con tan solo el 13 % del total del presupuesto del SESPA.