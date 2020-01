La vegetariana, una novela que muerde

Yeonghye, sumisa esposa, sufre descarnados sueños. Una madrugada, insomne frente al frigorífico, comienza a embolsar todo resto de animal comestible. Toma una decisión: renunciar a la carne. A la violencia humana. A la humanidad misma. Un no rotundo. Y no es no. Esa renuncia sin ambages resultará un desvío de la norma: un descarrío, y será acogida con incomprensión y violencia por su entorno.

Arrojada a ese canibalismo social donde el cuerpo y lo carnal es siempre un centro, desde la cena familiar de la discordia a la violenta intubación del sanatorio (¡Mira el aspecto que tienes! Si no comes carne, te devorará el resto del mundo, le advierte su madre), entre el absurdo y el horror más cotidiano, la metamorfosis de Yeonghye se narra desde tres personajes secundarios y consecutivos (los capítulos en que se dividen las doscientas páginas de la novela): un marido que nunca la quiso, un cuñado en quien despierta de pronto una extraña atracción, y una hermana cargada de culpa que no sabe muy bien qué hacer con ella. Únicamente en el relato de sus pesadillas y en escuetos diálogos adquiere voz propia esa misteriosa mujer firme y silenciosa hasta el delirio, Yeonghye, la vegetariana, una especie de ser sagrado, un ser del que no se podía decir ni que fuera humano ni animal, o quizá un ser que estaba entre la vegetalidad, la humanidad y la animalidad.

La vegetariana recibió el premio Man Booker International 2016 y está publicada en España por la editorial :Rata_, en traducción de Sunme Yoon.