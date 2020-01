Expulsa al jugador a quien estaban insultando por ser negro

El pasado sábado Iñaki Williams, sufrió gritos racistas desde las gradas. No ha sido el único caso durante el fin de semana de insultos racistas en un campo de fútbol. Lo que ocurre que esta vez ha ocurrido en un campo de Regional y apenas ha trascendido. Según denuncia el club Abadiño le tocó a su jugador Luchi, quien tuvo que escuchar frases como: “¡Sonríe que no se te ve!”.

Ayer era el jugador del Athletic Iñaki Williams el que sufría gritos racistas desde las gradas. Hoy le ha tocado a nuestro jugador del regional B del Abadiño Luchi sufrir ese racismo desde la grada en el partido entre el Abadiño y el Escolapios. La reacción de nuestro jugador ... pic.twitter.com/DC5HkDTJ1C — ABADIÑO KE (@abadinoke) January 26, 2020

El equipo se enfrentaba al Escolapios. En un lance del encuentro, al escuchar los insultos "el jugador se encaró y la reacción no ha sido la correcta por encararse, pero hay que vivir estas situaciones para saber como reaccionaríamos cada uno", asegura el club.

El árbitro expulsó al jugador insultado

El árbtro expulsó al jugador por encararse a la persona que le estaba vejando en ese momento. Desde el equipo del Abadiño han trasladado "nuestro más profundo rechazo a este tipo de vejaciones e insultos y dar nuestro ánimo más grande a Luchi". "No vamos a permitir este tipo de situaciones. El energúmeno que estaba en la grada no ha sido expulsado por nadie y ha podido estar hasta finalizar el encuentro".

El club sí que ha tenido un gesto hacia el entrenador del equipo rival, el Escolapios que al finalizar el encuentro "ha venido a pedir disculpas en nombre del club y ha venido a interesarse por la situación de nuestro jugador", señalan en el comunicado.

La nota concluye con "gritaremos siempre fuerte no al racismo, no al machismo y no a cualquier tipo de violencia ya sea verbal o física. Este tipo de reacciones no tienen que quedar impunes y los infractores son los que deben ser castigados". terminan dando ánimos al jugador insultado y confiando en que "esta situación no se tenga que volver a repetir nunca más".