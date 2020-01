Si las cuentas no me fallan, la de este jueves será la huelga general número 22 en la era democrática en Euskadi. En 40 años. No ha sido tan excepcional la medida. Desde la primera, en setiembre de 1979 tras la muerte de una persona por disparos de la policía nacional en una manifestación a la feminista del pasado 8 de marzo. La ultima por motivos laborales tuvo lugar en 2013, con los mismos convocantes nacionalistas y anunciando la Carta de Derechos sociales que ahora se reclama: pensión mínima de 1.080 euros, salario mínimo de 1.200 euros, jornada de 35 horas y derogación de las reformas laborales.

Si preguntan a partidos y sindicatos, seguro que la mayoría coincide en el diagnóstico: hemos salido de la crisis con más pobreza, desigualdades y precariedad laboral. Pero ese relativo consenso en el porqué, no lo hay en el cómo y el cuándo. Quienes convocan están ausentes de todas las mesas de negociación, donde los no convocantes acaban de conseguir subir el salario mínimo interprofesional. Del gobierno más progresista de la historia, que se ha estrenado subiendo el smi y las pensiones. La convocatoria, además, ha dejado malherido y dividido al movimiento pensionista. Veremos el jueves cuánto respaldo tiene.