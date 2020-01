Arrancaba la séptima sesión de preliminares el cuarteto del grupo de teatro Diversamente-Diverso de Afanas. Con su proyecto ‘Merda, merda, mucha merda’, estos músicos del siglo XVIII le echaron mucho valor a la que es la modalidad más complicada del concurso de agrupaciones. Aleccionaron a aficionados, periodistas y al público del Gran Teatro Falla. Con ganas y mucha pasión no hay límites. Un buen rato hizo pasar esta agrupación en su estreno como concursantes en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

Peores sensaciones dejaba el coro “Rayadillo”. Ni en afinación, ni en música ni en letra consiguieron ganarse a un público que se quedó bastante frío con la actuación. Al menos la agrupación ha dejado bajo el listón para superarse en las sucesivas puestas en escena en el concurso.

Cazadores de fenómenos paranormales los ‘Habla que no te veo’, no van a tener mucho trabajo en el Gran Teatro Falla, no porque no haya fantasmas que quizá ‘los haiga’ pero sí porque con la afinación, el conjunto de voces, la música y las letras muy probablemente no pasen el corte de las clasificatorias. Un auténtico despropósito. Como consuelo queda que los integrantes demostraron disfrutar mucho de su experiencia y eso ya lo puede valer todo. El respeto y el cariño es lo mínimo que se exige en esta fase preliminar.

Con un tipo que a simple vista ya parecía familiar, se presentaba la comparsa de Las Cabezas de San Juan ‘Mala Vida’. No consiguieron arreglar sus problemas de afinación que ya mostrasen en su estreno en el concurso en la pasada edición. Con un repertorio flojo y contradictorio y un tipo que no termina de entenderse cumplen con las expectativas que confiesan a los micrófonos de Radio Cádiz entre bambalinas “con venir y disfrutarlo, ya está”.

Se esperaba que subiese el nivel de la noche, y lo subió, la chirigota de los Wey ‘Misión Imposible’. Sonando muy bien e incluso podría decirse que superándose a sí mismos, esta agrupación lleva una trayectoria positiva que, escalón a escalón, puede concederles una sorpresa en el futuro. Con una muy bonita música de pasodobles a la que les acompañaron las letras, al menos para superar las clasificatorias, y una tanda de cuplés aceptable para la fase, muy probablemente volveremos a ver a este grupo en Cuartos de Final.

Con buena puesta en escena y respeto por la fiesta se presentaba la penúltima agrupación de la noche. Desde Almería llegaba la comparsa ‘Noche de gala’ con unos “Dalís” con buenas pretensiones pero con errores en afinación y un repertorio insuficiente para pasar al siguiente nivel del concurso. Eso sí, las ganas y el cariño que demostraron sobre las tablas bien se ganaron el respeto del auditorio.

Si característica es la fuerza con la que interpreta sus repertorios la comparsa de Fali Mosquera, llamándose ‘Los salvajes’ ese aspecto no parecía faltar, y no faltó. Con un pasodoble con giros musicales brillantes, pero quizá excesivamente largo y enrevesado, la agrupación defendió su pase a semifinales de 2019. Una tanda de cuplés que mejorará, seguramente, durante su avance en el concurso y un estribillo bonito dan la entrada a un popurrí correcto y con ritmo. Habrá que esperar a que termine la fase para analizar el nivel de la modalidad y comprobar si repiten semifinales.