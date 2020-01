Fer Niño, héroe del Villarreal en su debut ante el Alavés

Fernando Niño, se convirtió en el héroe del Villarreal en su debut ante el Alavés en la vigésima primera jornada de LaLiga Santander, al anotar el gol de la victoria de su equipo en los últimos instantes, en el primer balón que tocó después de entrar en el terreno de juego.



El joven canterano amarillo de 19 años que se estrenó horas antes en la Copa del Rey resolvió un encuentro que parecía que iba a finalizar en empate tras los goles de Carlos Bacca y el posterior empate de Joselu Mato en el minuto 80.



Con este triunfo, además, los de Javi Calleja dan un salto importante hacia los puestos europeos, mientras que el conjunto vasco se mantiene con 7 puntos sobre el descenso.



El primer susto lo dio el Alavés con un contragolpe bien llevado que terminó en gol de Luis Rioja pero que anuló el árbitro asistente por fuera de juego y el VAR confirmó con acierto.



Cuando los dos equipos todavía se estaban tanteando, un pase cruzado de Raúl Albiol en el minuto 11 cogió la espalda de Martín Aguirregabiria y Moi Gómez sirvió el gol para Carlos Bacca, que estrenó en LaLiga con solo empujar el balón.



Con el marcador a favor, el cuadro castellonense no renunció a ampliar la diferencia y rondó las inmediaciones de la portería de Fernando Pacheco.



Los amarillos adelantaron sus líneas y entre Lucas Pérez y Aleix Vidal consiguieron romper la línea defensiva del rival y el extremo catalán se plantó ante Sergio Asenjo, aunque no pudo conectar con Luis Rioja con un pase que podía haber sido definitivo para el empate.



El nigeriano Samuel Chukwueze lo intentó con potente disparo cruzado, pero fue el Joselu Mato el que tuvo un ocasión clara con un lanzamiento desde fuera del área en el minuto 30, que estuvo cerca de sorprender al cancerbero del plantilla dirigida por Javi Calleja, que en el minuto 35 se vio obligado a dar entrada a Xavi Quintillà por el lesionado Alberto Moreno.



Fernando Pacheco salvó el segundo gol del Villarreal después de una buena combinación dentro del área que acabó con un remate de Manu Trigueros a la media vuelta que despejó a córner el cancerbero local.



Aleix Vidal respondió con potente disparo por bajo que sacó Sergio Asenjo y es que los locales se aprovecharon de su velocidad para intentar superar al contragolpe a un Villarreal que apostó por el juego directo por bandas.



En la segunda mitad, el Alavés salió con más brío y llevó el peligro a la portería rival con varias acciones consecutivas que llegaron a partir de buenas combinaciones con protagonismo para Martín Aguirregabiria, Aleix Vidal y Manu García, que con un cabezazo que despejó Asenjo con un gran parada.



En la jugada posterior, en el minuto 62, fue Samuel Chukwueze el que tuvo en sus botas el 0-2, pero se encontró con una gran estirada de Fernando Pacheco que tocó el balón lo suficiente para que se fuera por la línea de fondo, en una jugada que podía haber sentenciado el duelo.



A pesar de que el gol amarillo llegó pronto, el partido no tuvo dueño y el Alavés encontró el premio a sus intentos con una gran combinación entre Lucas Pérez y Joselu Mato, que resolvió con maestría el nueve babazorro para empatar la contienda en el 80.



La recta final tuvo mucha intensidad y un protagonista claro, Fer Niño. El joven canterano amarillo entró al terreno de juego en el minuto 88 y marcó el 1-2 en el primer balón que tocó después de una pérdida de balón local en una salida en contragolpe.



El Alavés, incluso, tuvo la última ocasión a balón parado, pero entre Sergio Asenjo y el larguero evitaron el empate de los vascos.