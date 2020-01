Alberto Moreno vuelve a romperse muscularmente

El defensa del Villarreal Alberto Moreno ha sufrido una nueva lesión muscular, la tercera de la temporada, y que supondrá que el equipo castellonense no disponga de sus laterales izquierdos en el partido de la próxima jornada de Liga debido a la baja por sanción de Xavier Quintillà.



Tras las pruebas realizadas este domingo, se ha confirmado que el defensa sufre una rotura muscular grado I-II en el bíceps femoral de la pierna derecha, la misma lesión que la vez anterior pero en la pierna izquierda.



Los servicios médicos del club no han confirmado el tiempo de lesión, pero normalmente es una lesión que no bajaría de un mes, y que con los problemas acumulados por el futbolista, se supone que no se va a tener prisa para recuperarlo.



Alberto Moreno lleva una temporada aciaga por la lesiones y solo ha podido acumular seis partidos de Liga y uno de Copa del Rey, con cerca de 500 minutos de juego en total disputados.



El futbolista cayó lesionado en el partido ante el Deportivo Alavés y tuvo que pedir el cambio a los 34 minutos del encuentro que su equipo disputaba en Vitoria al notar unas molestias en la pierna derecha.



Moreno ya tuvo problemas físicos en la pretemporada en los isquiotibiales que los tuvieron apartado dos semanas, pero tras superar esa dolencia el jugador cayó lesionado de cierta gravedad a finales del mes de agosto, al sufrir un esguince de tobillo y tibioperoneo proximal con rotura muscular en el gemelo externo de la pierna derecha.



Esta lesión le dejó fuera del equipo casi dos meses y regresó a la actividad en el mes de octubre, si bien el jugador volvió a caer lesionado de nuevo el día 26 del mismo mes, al sufrir un daño miofascial grado I-II en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tuvo de baja poco más de dos meses.



Con esta baja y la de Quintilla por sanción, el entrenador Javier Calleja se queda sin los dos jugadores en esta demarcación específica en el partido que le enfrentará el domingo a Osasuna en La Cerámica.