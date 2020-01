La Vall d'Uixó presenta la programación para el Día de la Paz

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó presenta la programación para conmemorar el Día de la Paz y de la No-Violencia. Desde el 28 hasta el 30 de enero, el Centro Cultural Palau de Vivel acogerá, en horario escolar, el taller “Els murs de la vergonya: destruïm barreres, construïm pau”, y el jueves 30 y el viernes 31 se celebrarán las VI Jornadas de Filosofía, Totalitarismos y Paz, a cargo del IES Benigasló. Por otro lado, las escuelas de la ciudad también han preparado actividades para conmemorar este día, como la Trobada Escolar en la plaza Mahatma Gandhi, la actuación del Coro Infantil Municipal o la obra “Mauthausen: La voz de mi abuelo”.

“Una de las ramas del proyecto Ciudad Educadora es educar por la paz y por la no-violencia, ya que la Vall es una ciudad de paz”, destaca la concejala de Educación, Carmen García, quien ha explicado en qué consistirá ella Trobada Escolar de este año: “la actividad se llama ‘Farmaciola per la pau” y el alumnado de las doce escuelas vacunará contra la violencia machista, las guerras, las injusticias y el acoso, y dará vitaminas por la paz, la amistad, la solidaridad y la tolerancia”.

La concejala de Cultura, Maria Cruces, ha señalado que la finalidad de estas jornadas es educar por la paz desde la memoria, la reflexión y la práctica: “como decía el maestro Vicente Martínez Guzmán: hay que enseñar también a hacer las paces”. La concejala ha destacado que las actividades programadas están dirigidas al alumnado de los diferentes niveles educativos, como es la obra “Mauthausen: La voz de mi abuelo”, que trata la vida de un superviviente del Holocausto a través del humor como estrategia de supervivencia.

“En las Jornadas de Filosofía, Totalitarismos y Paz estudiaremos la paz y las consecuencias negativas de no mantenerla, además de reflexionar sobre qué significa no tener democracia”, explica el profesor del IES Benigasló, Juan Carlos Castelló, quien destaca que, en las ponencias que se llevarán a cabo durante las dos jornadas que dura la actividad, se tratarán asuntos de gran importancia para que “aquello que se vivió durante el siglo XX no se vuelva a repetir”. “El objetivo es que el alumnado tenga una serie de reflexiones críticas que les den más motivos para abonar la paz y abandonar las violencias que, hoy en día, vuelven a aflorar y ponen en entredicho los avances de los últimos años dentro de una sociedad democrática que seguimos teniendo pero que puede ser cuenta con ciertas vulnerabilidades o debilidades que no nos podemos permitir”, señala Castelló.