"No me vale un jurado que cante ópera; quiero un jurado que sepa de murgas"

No hay dos como Laly Carvajal, actual directora de la femenina Diabólicas y que vive un año especial por el 50 cumpleaños de Diablos, la murga que fundó su padre. Nacida en una cuna murguera, tiene argumentos sólidos para opinar sobre la salud del concurso y hasta de la conveniencia de cambiar la composición del jurado. "Porque no me vale que canten bien la ópera; quiero un jurado que sepa de murgas", subraya a lo largo de la entrevista.

¿Es 2020 el año de la consolidación de Diabólicas?

Por lo pronto en cuestión de componentes ha ido bien, estamos en buen número y la novedad es que se ha trabajado más que el año pasado. Lo difícil han sido otras cosas: que si las telas, las costureras... En eso sí vamos mal de tiempo.

¿Va a sorprender Diabólicas con su disfraz como lo ha hecho Diablos?

Bueno, el nuestro ya se vio y es lo que es. A mí me gusta mucho.

¿Dónde vamos a notar más la evolución de la murga?



En la musicalidad. Seguimos con un puntal como Richar Casanova, así que vamos en la misma línea que el año pasado pero tal vez con mejores resultados porque las chicas ya han cogido el método de él, que fue algo que costó mucho en 2019. Y en letra contamos con algunos de los mejores: Airam Bazzochi ha escrito para nosotras, también Jonás, Josua, Zeben, José de Bambones... Lo mejor de cada casa (risas).

¿Con más crítica que humor?

Todo crítica, nada de humor.

¿Hace falta preguntarle quiénes son sus referentes en la dirección?



No, porque sabes bien que son los que tengo más cerca. Esto lo llevo en la sangre y como director el más grande es mi hermano Masi: empezó sin saber hablar ante un micro y ahora es un referente indiscutible. Es de los que más expresa. Y presiento que mi sobrino Tomy va a ser la bomba. Dale un par de años para que tú veas.

Me cuentan que se emocionó mucho el sábado en la presentación del disfraz de Diablos...



Sí, sobre todo cuando salió Domingo Santos, que fue el primer director. Me dio sentimiento, no lo pude evitar.

¿La final está muy lejos para Diabólicas?

De momento no nos planteamos trabajar para eso como un objetivo claro. Que cae, pues fantástico; si no, a seguir mejorando. En realidad nuestro propósito es mejorarnos a nosotras mismas.

¿Lo ha tenido difícil Richard Casanova para compaginar el trabajo con ustedes y su reto nuevo en Zeta Zetas?

No, él tiene dos días con nosotras y otros días con ellos. También tenemos a Sara, que es la que lleva la batuta cuando no está él. La verdad es que nos hemos organizado del diez.

¿Final a siete o a ocho?

A nueve para que entren más. Es una pena que haya veintipico murgas y ni tan siquiera la mitad puedan enseñar todo su repertorio. Soy de las que optaría por un rediseño del concurso y que se cante solo un tema en la final. A lo mejor un tema más largo, pero solo uno y así dar cancha a que canten más grupos.

¿El Carnaval perfecto para Laly Carvajal sería que ganase Diablos y entrase en la final Diabólicas?



Yo soy antes de Diablos que diabólica, que conste. Así que si no pasamos, yo feliz con que ellos ganen el Primero. Se lo han currado y para mí sería la mejor noticia posible. Y te lo digo sin haberlos he escuchado porque a mí me gusta oírlos en directo. De todos modos, si al final gana otra murga tampoco pasa nada. Es lo bueno de los 'trónicos', que ellos son felices solo con salir.

Me hablaba antes de la conveniencia de cambiar las bases y optar por una final con más grupos. ¿Propondría algún cambio más?



Sí, déjame decirte que es urgente replantearse los jurados. Por favor, que Fiestas ponga en el jurado a gente que sepa de murgas, que al menos las haya visto y sepa cuáles son. No me vale de nada que canten bien ópera o sepan de zarzuela. Señores, que no es lo mismo una ópera que un tema de murga bien cantado. Yo pondría especialistas en murgas en el jurado. Lo otro no me vale.

Me dicen que andan mosquedas con su puesto de actuación.

Mucho. Soy de las que piensa que actuar en la primera fase te condiciona a la hora de recibir las puntuaciones, porque ya el jurado recibe ciertas influencias de fuera. Y para uno de los temas nos viene fatal cantar tan pronto. Hubiéramos preferido la tercera fase. Pero es lo que hay. A cantar y punto.