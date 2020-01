Escenario de ensueño

Es hermoso el vídeo promocional de la Diputación de Córdoba, premiado en Fitur estos días. Es hermoso y, sin embargo, no deja de ser un cúmulo de clichés, de estereotipos de todo lo que uno espera encontrar, si visita la Andalucía profunda, por decirlo de alguna forma, la que no tiene mar.

Es hermoso como decía, pero me pregunto si se puede hacer un vídeo promocional que no lo sea. El decorado es inigualable y la gente que aparece, vecinos de usted que me escucha, lo hacen como sinceramente hospitalarios y abiertos. Además, el clip tiene también su componente inclusivo, algo irrenunciable hoy día.

Sin embargo, yo siempre me he preguntado de qué sirve Fitur. Me preguntaba ya de joven, si había que explicarle al Rey, al presidente del gobierno o a los respectivos presidentes autónomicos la belleza y la riqueza de nuestro país. Y me lo preguntaba porque en la mayoría de los reportes de prensa, ya fuera radio, televisión o prensa escrita, era de esos personajes de los que se hablaba. Casi nunca escuché o leí nada sobre el efecto que tenía Fitur como tal, en la promoción en el extranjero. Visitando la web de la feria he visto que, por ejemplo, la mayoría de los expositores de Alemania, mi país, iban a promocionarse a sí mismos. Así que se forma una especie de círculo vicioso del reclamo, sin saber quién atiende la llamada. Lo que queda al final es esa serie de imágenes, también tradicionales, de la gente que va a comer de gorra y a llevarse paraguas, bolígrafos o cualquier otro artículo gratuito, y la impresión, seguramente falsa, de que los representantes públicos van a lo mismo.

En cualquier caso, el repaso que se da a toda la provincia en ese vídeo es para felicitarse. Aparece incluso Santa Eufemia, que no sólo es la localidad más septentrional de Córdoba y de Andalucía, sino también el lugar de la provincia más alejado de las Tendillas. Un detalle, que no se olvide en la promoción.

Para mis vecinos, aquí en Berlín, no es necesaria una excesiva publicidad de Córdoba. Y menos en estos días, los más duros del invierno. Basta con la luz y la comida de buena calidad. Porque esto del bienestar centroeuropeo, según dónde te toque disfrutarlo, está muy sobrevalorado. Conocen lo justo, eso sí. Los más cultos me preguntan por la convivencia de las tres culturas, por la Mezquita y, si ya tienen mucha curiosidad, por la Semana Santa. Todo lo demás, que en Córdoba puede parecer tan natural, tan normal, es absolutamente exótico: la sonrisa a pesar de todo, la cordialidad, los aromas de la primavera, el cuidado con el que se produce y se prepara para el consumo un producto único como el jamón,… Un auténtico Edén, visto desde este lugar sucio y desordenado que es la capital alemana.

Así que no hace falta que la promoción sea excesivamente buena, basta con que llegue hasta aquí. O mejor no, dejénlo, no vaya a ser que algún día haya que pedir cita también para ir a ver la Mezquita, como ya nos pasa con los patios.