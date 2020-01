Consejos para usar las Redes Sociales de forma segura

El 85% de los internautas de 16 a 65 años utiliza la Redes Sociales, lo que representa más de 25.5 millones de usuarios en nuestro país, según el Estudio Anual de Redes Sociales del año 2019 elaborado por Elogia.

Según este estudio, el crecimiento en número de usuarios en España ha sido exponencial en la última década: en 2009 usaban redes sociales el 51% de los internautas. Ahora lo hacen el 85%, de los que el 51% son mujeres.

El 97% de los usuarios utiliza las Redes Sociales varias veces al día, sobre todo WhatsApp, Facebook e Instagram. Lo que más hacemos en las Redes es enviar mensajes, ver videos y observar que hace nuestros contactos. Para ello, según este estudio, empleamos una media de 55 minutos al día.

Rafael Perales. Abogado experto en ciberseguridad / Cadena SER

14 años, edad mínima para acceder a Instagram o Facebook

El abogado experto en seguridad, Rafael Perales, recomienda “retrasar todo lo posible” la edad en la que los menores reciben su primer móvil. Aunque reconoce que “llega un momento en el que no tener teléfono puede provocar que el menor se sienta excluido de su grupo de amigos”, por lo que, añade, “es necesario formarles para que hagan un uso correcto del dispositivo y de las Redes Sociales”. Una recomendación que, como el mismo reconoce, choca con la realidad de que “los menores son nativos digitales y saben más de Redes Sociales que sus padres”.

Rafael Perales recuerda que "Facebook es la propietaria de Whatsapp, por lo que conocen tus gustos y también tu número de teléfono".

"Ciberbullying, el delito más frecuente entre menores"

En opinión de este experto en ciberseguridad, uno de los aspectos en los que el menor debe ser más cuidadoso es en el uso de fotografías personales. Y recuerda que “divulgar o compartir imagen de otra persona sin su permiso expreso puede ser constitutivo de delito”. Rafael Perales reconoce que el “ciberbullying” es, hoy por hoy, el delito más frecuente entre menores en las Redes Sociales.

Una primera media de seguridad que nuestro abogado recomienda para un menor con teléfono móvil es "no coger una llamada si el número es desconocido". En definitiva, añade, "trasladar al móvil el sentido común que deberíamos emplear en la vida real: no hablar con extraños".

"Confirgurar los perfiles en Redes Sociales para que sean lo más privadas posibles" y "actualizar nuestras contraseñas" son otras normas básicas de seguridad, según Rafael Perales. Y por último, un mensaje que es bueno no olvidar: "los padres son los responsables legales de cualquier delito que puedan cometer sus hijos en las Redes Sociales".