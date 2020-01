Jornada para olvidar para los dos equipos gallegos de la Segunda División de la LNFS. El Santiago no pudo puntuar ante el potente Talavera y cae a puestos de descenso, mientras el Noia Portus Apostoli volvió a caer en errores de antaño y cedió un empate como local cuando tenía los tres puntos en su mano ante el Alzira.

Los integrantes del Santiago Futsal llegaban al encuentro con la intención de certificar con puntos la mejoría tras las primeras jornadas después del parón navideño. Aunque, después de recuperar jugadores poco a poco durante la semana de entrenamientos, todavía conservaban las bajas de Isma y Domingos para este encuentro.

Los de David Rial comenzaron agresivos, moviendo la pelota con combinaciones peligrosas que se acechaban la meta de Iker. Sin embargo, fueron los talaveranos los primeros en estrenar el marcador de Santa Isabel, gracias a un disparo de Rondón en el minuto 5.

El Santiago contestó en el área rival mediante Iván Beltrán y poco después gracias a Porto en dos ocasiones, que debutaba después de su anuncio como jugador blanco esta semana y que dejó muy buenas sensaciones sobre la pista pese al poco tiempo acumulado con su nuevo equipo.

En el minuto 13 Manu Cebrián puso más distancia y los santiagueses reaccionaron con una ocasión de Jorge Montiel y poco después con el gol de Dani Blanco en el minuto 18 que dejaba el partido abierto al llegar el descanso del encuentro.

La segunda parte comenzó con una ocasión de Cebrián para Talavera y otra de Brian para el Santiago. Porto buscó su gol con un disparo ajustado, y Brian y Pirata casi lo consiguen con una oportunidad cada uno. De nuevo, el Talavera aprovechó que los gallegos no materializaban sus ocasiones y mató el partido con un gol de Pepe en el minuto 29.

Durante los 10 últimos minutos un gran Iker no dió opción, anulando todo peligro cercano a su meta. Gambín salió como quinto hombre y el Santiago quiso ir a más, pero no encontraba el hueco y los colegiados señalaron el final tras dos dobles penaltis que Brais defendió con éxito.

David Rial comentó después del encuentro que “ el partido se resume en nuestra falta de contundencia en área propia y la poca efectividad en área rival. Generamos más oportunidades y más claras que ellos pero nuestra falta de efectividad e Iker nos impidieron sumar. Además, justo cuando mejor estamos, nos marcan el 1-3 . Sabemos donde están los problemas y los solucionaremos, estamos convencidos de que esto cambiará”.

El Noia deja escapar dos puntos

Reincidiendo en erres pasados, el Noia Portus Apostoli dejó escapar dos puntos ante el Alzira tras disponer de una renta de dos goles en el duelo que jugaron ambos equipos en el Agustín Mourís. Se asemejó y mucho al día de la marmota. Una historia antes vista sobre el parqué de un feudo noiés, que continúa una jornada más sin ver perder a su equipo pero mantiene el sabor agridulce de los puntos que los suyos terminan dando al rival en los momentos decisivos en muchas de las jornadas jugando como local.

Pronto se adelantaron los de Marlon Velasco en el marcador. Antonio Díz abriría la cuenta a los dos mintuos y la ampliaría cinco minutos después. El partido y el marcador, dónde cualquiera quisiera para sí. Mucho minutos por delante, había que saber manejar la renta y el reloj. Se llegó al descanso con el dos a cero para los noieses y el Alzira avisando de que no iba a sestear hasta la conclusión.

Tras el paso por vestuarios, no pasó nada. Ni el Noia amplió su renta ni el Alzira se metía en el partido con un gol que avivase sus opciones de puntuar. Todo pasó en el minuto 37. Castejón primero, y a continuación Xusi, lanzaron dos golpes consecutivos de los que ya no se repondría el equipo noiés, que aturdido, no pudo más que ver como acababa el partido y volaban dos puntos.