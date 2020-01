El Consell descarta casos de explotación sexual entre los menores que tutela

El departamento de Bienestar Social del Consell de Ibiza lamenta que la polémica de las menores tuteladas en centros de Mallorca, explotadas sexualmente, haya puesto el foco en todo este colectivo. Niega casos de este tipo , pero asegura que noticias de este tipo han generado situaciones discriminatorias en la isla.

La consellera Carolina Escandell, que ha pasado por el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera', afirma que en el Centro Padre Morey en el que están alojados actualmente 33 adolescentes no se han dado situaciones que puedan calificarse inadecuadas. De hecho, cuando se detecta un caso más grave de la normal se toman las medidas disciplinarias y jurídicas necesarias para no poner en riesgo al resto del colectivo. Escandell afirma que el objetivo final no es otro que tratar de reconducir este tipo de comportamientos.

Escandell dicen que tras destaparse los casos de prostitución de menores en Mallorca se han dado casos de discriminación en Ibiza. Adolescentes que en los centros educativos han tenido que escuchar comentarios despectivos de sus compañeros y en otros casos son los padres los que piden a sus hijos que se alejen de estos menores tutelados. Pide prudencia para no caer en falsas acusaciones a todo este colectivo.

El Consell de Ibiza tiene actualmente 104 menores bajo su tutela aunque con perfiles y circunstancias distintas. Los adolescentes están en sa Coma y se ha tenido que habilitar un segundo pabellón para poder acoger a los menores inmigrantes.

En Santa Eulària en el centro que gestionan las Trinitarias hay actualmente doce niños y niñas de cero a doce años. Asimismo, en los acogimientos familiares hay otros 50 menores que tienen a su cuidado 33 familias de la isla. Y finalmente hay otros nueve casos de jóvenes con problemas de conducta que tiene que ser derivados a centros especializados para atender este tipo de comportamientos.