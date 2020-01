Profesionales expresan que falta formación en el sector hostelero

El Ayuntamiento de Jaén aportará formación para el sector de la hostelería. De hecho, es una de las peticiones que hace la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la capital. Su presidente es Antonio Lechuga y argumentaba que es absolutamente necesaria la formación para el personal que se contrata en establecimientos hosteleros.

Informa que, en numerosas ocasiones, el personal de bares, restaurantes y cafeterías son personas jóvenes que no han podido finalizar sus estudios y acaban trabajando en la hostelería. Antonio Lechuga asegura que esto supone un perjuicio para el empresariado y para el propio cliente, ya que este personal requiere de un largo proceso de aprendizaje.

"Las incorporaciones que tenemos es la gente que no encuentra nada. Los niños que no terminan la ESO, o sí la terminan, y no encuentran ningún otro trabajo. Nos encontramos con niños que no tienen formación alguna en este sector, pero hay que tener formación a la hora de atender, a la hora de hablar, de comportarse, de vestirse o de peinarse. Y eso lo tenemos que hacer nosotros como podemos", decía Antonio Lechuga.

Esta petición será atendida por parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Jaén. Se hará a través del IMEFE, según explicaba el edil del área Francisco Díaz, con itinerarios educativos de formación con compromiso de contratación. Algo que cuenta con fondos europeos. Además, Francisco Díaz mandaba un mensaje al sector empresarial de la ciudad.

"Porque, cuando desde IMEFE se diseña el ‘Jaén Emplea 3’ y están presentes los empresarios en el consejo de IMEFE, desde el minuto 1 que entro a IMEFE he echado de menos sus propuestas. Muchos de los itinerarios formativos que se pusieron partieron un poco de la iniciativa del personal propio de IMEFE, no de las necesidades del sector empresarial de forma global. Yo no veo donde estaba la formación necesaria para el sector de la hostelería y, en concreto, para los camareros que teníamos ahí", aseguraba Francisco Díaz.

A parte de esta cuestión, también se han abordado otros asuntos como el problema de los ruidos en los locales de ocio de la ciudad. En buena parte, decía el presidente de la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares, debido a la ley antitabaco que provoca la salida de los clientes a las puertas de estos establecimientos. "Hay que educar también a los empresarios", aseguraba, para cumplir con las normativas y horarios de apertura y cierre.

La concejala de Promoción Económica, María Cantos, también ha estado presente en la reunión celebrada este lunes.