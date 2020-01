Amador Jaén, una vida entregada a la competición

Amador Jaén ha celebrado con sus patrocinadores, compañeros de equipo y amigos, el buen año que han hecho en las diferentes pruebas en las que ha competido.

El veterano piloto jerezano, lleva 40 años “disfrutando de lo que me gusta”, mantiene durante un entrañable y exquisito almuerzo en el Bar Javi, uno de sus patrocinadores.

Para Amador Jaén, el mejor resumen que puede hacer del año pasado es que “he sido feliz, mis patrocinadores están contentos y ahora hay que empezar a preparar el 2020”. Lejos de pensar en su retirada como piloto de competición, se muestra “más ilusionado que nunca” cuando renueva el compromiso con los que le apoyan a las duras y a las maduras.

Ahora quiere afrontar “cosas especiales, porque cuando en el 2017 ganamos nuestro octavo campeonato ya decidimos hacer algo distinto, ya nos conocen en toda España, haremos rallies y montaña, pero como novedad participaremos en el rally Festival en Cantabria en el que se inscriben 400 equipos con coches espectaculares pero solo pueden correr 150. El organizador de la prueba ha aceptado nuestra inscripción después de ver nuestro palmarés y eso nos llena de orgullo”.

Amador Jaén no solo es un gran piloto, también es un hombre con un trato personal entrañable y que ha sabido rodearse de grandes amigos a los que ya considera familia y a los que necesita, “porque sin ellos no sería posible lo que hacemos, ellos me patrocinan y saben que el dinero que invierten está en buenas manos, que tratamos de hacer las cosas bien, ahí están los resultados”