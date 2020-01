¿Pin parental o Fortnite ?

La semana pasada todo el mundo opinaba sobre el pin parental, y en muchas ocasiones, se cuestionaba la labor de las personas docentes, que dedican su tiempo y se preocupan porque la educación sea de calidad e inclusiva.

Como profesional de la educación afirmo con rotundidad que todo lo planteado sobre el pin parental, no es más que el envoltorio de una gran mentira y un gran bulo que desde la ultra derecha nos quieren imponer. Las actividades que desde los centros se plantean, y hablo con conocimiento de causa, porque además de ser la coordinadora del Plan de Igualdad en mi centro desde hace muchos años, organizamos todas las actividades complementarias, que por ley tenemos que trabajar, con el máximo respeto y atendiendo a la idoneidad de las actividades según la edad del alumnado. Y no son otras que talleres y charlas sobre: educación emocional, hábitos saludables, seguridad vial, protección del medio ambiente, uso de las TIC’s y las redes sociales, fomentar el respeto y la empatía, carreras solidarias … Imagino que con estas actividades no tendrán problemas. Ahora bien, cuando hablamos de charlas y talleres para educar en igualdad, de relaciones igualitarias, de diversidad sexual, de violencias machistas….saltan las alarmas y estamos adoctrinando. Pues que sepan que todas estas actividades son necesarias, porque las escuelas no sólo están para transmitir contenidos académicos, sino para educar y fomentar valores que nos ayuden a vivir en sociedad.

Y yo me pregunto ¿no hará más daño la adicción a determinados videos juegos ( entre ellos, el fortnite) que desde edades tempranas, los niños y niñas juegan, cuando es recomendado para mayores de 13 años y tanta violencia genera? Reflexionen familias y no se dejen engañar por el pin parental.