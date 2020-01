"Ojalá nuestro delantero sea Chico, pero si no está bien, habrá que recurrir a otro"

Josu Uribe ha empezado este lunes a preparar el partido ante el Pozoblanco del próximo domingo en Chapín y la mejor noticia, es que lo está haciendo con todos los jugadores. Zafra es el único que no llegará a tiempo al partido.

El técnico asturiano ha tenido desde que llegó al banquillo de Chapín, muchos problemas en forma de lesiones con jugadores importantes y ahora, afronta el futuro más inmediato más ilusionado, sabiendo además, que esta semana está previsto que lleguen refuerzos.

En declaraciones a la Cadena SER, el técnico asturiano valora de forma “muy positiva” esta última jornada de liga, en la que los de arriba no han podido ganar, “lo hemos hablado con los jugadores, cuesta mucho ganar y hay que estar en la pelea y ahí estamos y cuantos más seamos, mejor. A todos les está costando ganar, la igualdad es terrible, fíjate esta jornada el Puente Genil”.

Defiende que trabaja con “un buen equipo, buenos jugadores, pero si nos podemos reforzar mejor, porque los de arriba lo están haciendo. Edu está trabajando con un sub 23 que nos pueda ayudar, porque pivote defensivo sólo nos ha quedado Adri y si Chico al final lo conseguimos poner en forma perfecto, pero si no, habrá que hacer algo”.

Precisamente sobre la situación de Chico Díaz, cuya salida se ha venido especulando en los últimos días, reconoce que para él “es uno de los mejores delanteros de la categoría, pero viene con problemas de lumbalgia, de lesiones y prácticamente no ha podido ni entrenar, ni jugar en condiciones. Estamos pendientes de pruebas que le han hecho, hoy ha entrenado con el grupo, pero nosotros necesitamos un futbolista al cien por cien. Si no está bien pues habrá que recurrir a un compañero, yo le he pedido a Edu un delantero, ojalá sea Chico pero eso lo veremos a lo