La Conselleria interviene ante la saturación que sufre el Consultorio de Xaló

La Conselleria de Sanidad, a través del comisionado, exigirá a Marina Salud que cumpla con sus obligaciones y solvente el problema de saturación que sufre la atención primaria en Xaló. Así lo ha señalado esta mañana de lunes, 27 de enero, la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro, que se ha desplazado a Xaló para conocer de primera mano las quejas de vecinos y ayuntamiento ante el recorte de facultativos en su consultorio médico.

Navarro ha señalado que los vecinos de la localidad están sufriendo un retraso de hasta dos semanas para ser atendidos por la única médica con jornada completa del municipio, dado que a esta doctora le han sido asignados 1.765 SIP, - superando el máximo recomendado por la Conselleria- y más del 50% de ellos pertenecientes a personas que superan los 65 años. Situación que ha creando la saturación del servicio.

Tras el encuentro con los responsables políticos, Navarro, se ha reunido con vecinos y ha recogido las casi 1.000 firmas que sustentan su queja y la petición de dotar a Xaló de un segundo médico a tiempo completo. Documento que se presentarán ante el comisionado y la empresa concesionaria.

A Xaló no le viene de nuevas esta situación, que ya padeció hace unos años cuando se dejó sin cubrir una larga baja por enfermedad de uno de los facultativos de atención primaria en el municipio. Pero esta vez no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados, por eso han recurrido a las autoridades locales y autonómicas para que tomen cartas en el asunto. Navarro reconoce que uno de los problemas que genera Marina Salud, es que tiene por norma no cubrir sustituciones por bajas, vacaciones o permisos, lo que según la secretaria autonómica de Salud Pública es “intolerable”.

Desde el ayuntamiento de Xaló, se suman a la petición vecinal para que se dote de un segundo médico a tiempo completo la atención primaria en la localidad.