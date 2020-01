Rafa Porto : "Hai que apuntalar o equipo antes de velo afundir"

O descenso volve ser o compañeiro de viaxe do CD Lugo trala derrota no Alcoraz. O noso analista albivermello, Rafa Porto, non quere tachar de "lamentable" a actuación dos guerreiros amurallados, pero si de "que non se volva repetir".

Na primeira parte estivo lexos de "dominar" o partido, pero si soubo poñerse por diante ante un equipo como o Huesca. O erro estivo en "perdoar ocasións que tiveron na primeira parte para poder ampliar vantaxe".

O exceso de confianza por verse adiantado no marcador "lastrou" o equipo."Non entraron coma deberan na segunda aprte, e ante un equipo de calidade como é o Huesca... non podes errar".

Pese a que o xogo mellorou, tres este enocontro "quedarse coa vitoria moral é un erro, sobre todo se miras para o calendario: Extramadura fora, Fuelabrada fora... Hai que poñer solución".

Porto non ve ó Lugo cunha boa posta en escena sobre o verde, por iso avoga por "buscar solucións e apuntalar o seu equipo". O Lugo precisa "alo menos 7 ou 8 vitorias", e para iso precísanse reforzos.

"A única chegada en Lugo foi Kravets. Mirando cara outro equipo, por exemplo o Deportivo, ves como os seus rnovos xogadores si funcionan, dan goles. Aqui Kravets ben ofensivamente, pero defensivamente... non temo quen bote unha man. Manu Barreiro está afcer un temporadón, non marca, poi igual haiq ue traer quen lle axude. Precisamos xente de gol, precisamos reforzar o extremo esquerdo..."

Quedan catro días para que remate o mercaodo invernal, o 31 colgará o cartel de pechado, pero se non se "taponan as vías de auga, vamos ver o afundimento do equipo. Penso que máis vale agora gastar que non despois lamentarnos cando se perda a categoría".

Escoita a ollada albivermella de Rafa Porto. Dalle ó play!