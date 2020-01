Paco Basanta: "O ascenso directo é unha utopía"

Sen progresión conxunta nin tampouco individual, desdibuxados e andando cara a atrás. Así ve Paco Basanta a realidade do conxunto celeste. Trala derrota "inesperada" ante o Oviedo, no Pumarín, o analista breoganista ve ó CB Breogán coa "guerra perdida" e sen posibilidade algunha de acadar o ascenso directo.

"O Oviedo fixo o partido que tiña que facer para poder gañar", o que non fixo o CB Breogán. Poucos puntos positivos se poden sacar do partido en terras asturianas. O atino errado, perdas de balóns elevadas, "moi mala lectura, en xeral de partido"...

De novo o xogo interior volve a facer augas,"pero isto non o arranxa un cinco, estamos a ver que non hai productividade de xeito individual". O xogo do equipo avanza unha xornada e "desanda o camiño andando" na seguinte. Basanta cre que o "global" non está."Non metemos de fora, pero non se xoga dentro. Dóminase o taboleiro propio, peor non se corre e non se anota en transiccións. Só son capaces de tirar de liña exterior. Non hai equilibrio e é unha moi mala sinal"

Chegados ate este punto, Paco Bsanta plantéxase a seguinte pregunta: Que se pretende facer co xogo do Breogán?

