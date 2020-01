La Asamblea de Madrid ha negado el permiso a la activista del movimiento feminista Pamela Palenciano para realizar su monólogo contra la violencia machista en una de las salas del parlamento madrileño. Palenciano ofrece una charla en forma de monólogo -'No solo duelen los golpes'- en el que relata su propia experiencia como mujer víctima de violencia de género con la intención de que otras mujeres identifiquen situaciones que puedan conducir al maltrato. La presidencia de la Asamblea alega para retirar un permiso que ya había concedido que no se admiten las representaciones teatrales en estas salas y que Podemos no concretó en su solicitud lo que iba a hacer en las jornadas contra el machismo para las que la solicitó. Esta actividad "no corresponde con el objeto" al que están destinados dichos espacios, señala.

Fuentes del gabinete de Presidencia han explicado a Efe este lunes que habían dado el visto bueno al uso de una sala de la Asamblea de Madrid la semana pasada cuando el grupo parlamentario de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie la solicitó para la celebración de "una jornada sobre violencia de género".

Las misma fuentes han informado de que han decidido revocar dicha autorización "por criterios técnicos" después de que Podemos haya anunciado a los medios este lunes en una nota de prensa que la actividad consiste en un monólogo teatral de la activista feminista Pamela Palenciano, que ha sido criticada por Vox en Twitter.

Desde el gabinete de Presidencia de la Asamblea de Madrid alegan que esta representación teatral "no se corresponde al objeto al que están destinadas las salas institucionales" del Parlamento madrileño.

La portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, ha denunciado en su cuenta de Twitter que la Asamblea de Madrid haya "vetado la charla" de Palenciano. "Pamela Palenciano fue víctima de violencia machista. Hoy ayuda a muchísimas jóvenes a identificarla. Vox lleva tiempo señalándola. Ahora Ciudadanos se suma a la censura", ha añadido.

Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha escrito este mensaje en su cuenta de esta la misma red social: "PP, Cs y VOX usan la Asamblea de Madrid para seguir su guerra contra las mujeres. Hoy censuran a Pamela Palenciano, una mujer que, además de haber sido víctima de violencia machista, pone el cuerpo para que muchas otras mujeres y también hombres sepan identificarla".

En su cuenta de Twitter, Vox publicó un vídeo de una de las representaciones de Palenciano para defender la implantación del permiso parental en la educación. "Nunca más los progres camparán a sus anchas por las aulas. Nunca más podrán adoctrinar a nuestros hijos en chorradas como estas", escribieron desde el partido de Santiago Abascal.

Días después, la activista escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy voy con miedo a currar a un IES en Móstoles... No sé si me voy a encontrar un escrache en la puerta de esta gentuza, si las familias habrán llamado para cancelar la actividad por el revuelo en redes este fin de semana".